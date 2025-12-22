Menü Kapat
Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Hagi'nin rekorunu kırdı

Galatasaray'ın dün akşam lige Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımının son golünü atan Mauro Icardi tarihe geçti. Ligdeki 60'ıncı golünü atan Arjantinli yıldız, sarı kırmızılıların efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Hagi'nin rekorunu kırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 04:51
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 05:23

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı.

ICARDİ GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Kritik maçta takımının son golünü atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti. Sarı kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Hagi'nin rekorunu kırdı

HAGI'NİN REKORUNU KIRDI

32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray formasıyla ligdeki 60. gol sevincini yaşadı. Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Hagi'nin rekorunu kırdı

BU SEZON 9. GOLÜ

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.

Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Hagi'nin rekorunu kırdı

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
