Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

Adana'daki sokak düğününde karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Aydeniz (52), katıldığı düğünde 6 ay önce oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İKİSİ DE VURULDU

Çıkan çatışmada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. vuruldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Aydeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

OĞLUNU DA ÖLDÜRMÜŞLER!

Öte yandan Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K.'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K. tutuklanmıştı.