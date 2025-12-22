Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

Kategoriler
Adana'daki sokak düğününde karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Aydeniz (52), katıldığı düğünde 6 ay önce oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan çatışmada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. vuruldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Aydeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K.'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K. tutuklanmıştı.