Yaşam
Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

Adana'da 52 yaşındaki Kadir Aydeniz, 6 ay önce oğlunu öldüren şahsın akrabasıyla sokak düğününde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. İki tarafın da silahla vurulduğu kavgada Kadir Aydeniz hayatını kaybetti.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
03:34
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
04:13

Adana'daki sokak düğününde karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Aydeniz (52), katıldığı düğünde 6 ay önce oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

İKİSİ DE VURULDU

Çıkan çatışmada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. vuruldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Aydeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Oğlundan sonra baba da öldürüldü

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

OĞLUNU DA ÖLDÜRMÜŞLER!

Öte yandan Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K.'nin akrabası olduğu öne sürülen zanlısı S.K. tutuklanmıştı.

