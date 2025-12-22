Menü Kapat
Benim Sayfam
12°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

2025 Afrika Uluslar Kupası'na Fas'tan görkemli başlangıç!

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar karşılaştı. Kırmızı yeşilliler, rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi ve sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.

2025 Afrika Uluslar Kupası'na Fas'tan görkemli başlangıç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 00:35

, 2025 'nın açılış mücadelesinde Komorlar'ı 2-0 ile geçti. Turnuvaya ev sahipliği yapan Fas'ın golleri, Brahim Diaz (55) ve Ayoub El Kaabi'den (74) geldi.

2025 Afrika Uluslar Kupası'na Fas'tan görkemli başlangıç!

FAS'TA GECEYE DAMGA VURAN GOL

Fas'ın görkemli gecesinde Ayoub El Kaabi, şık bir rövaşeta golüyle geceye damgasını vurdu ve takımı adına maçın fişini çekti.

https://x.com/SABC_Sport/status/2002843454720606376?s=20

YOUSSEF EN-NESYRI SONRADAN OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Faslı forveti , yedek başladığı maçın 76. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Ayrıca da bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ise 90 dakika sahada kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
Real Betis'in, yıldız orta sahanın bonservisini alması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!
Fenerbahçe orta sahasında büyük sürpriz: İtalya'dan Morten Frendrup transferi!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#youssef en-nesyri
#fas
#Afrika Uluslar Kupası
#Komorlar
#Brahim Diaz
#Ayoub El Kaabi
#Spor
