2025 Afrika Uluslar Kupası'na Fas'tan görkemli başlangıç!

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış mücadelesinde Komorlar'ı 2-0 ile geçti. Turnuvaya ev sahipliği yapan Fas'ın golleri, Brahim Diaz (55) ve Ayoub El Kaabi'den (74) geldi.
Fas'ın görkemli gecesinde Ayoub El Kaabi, şık bir rövaşeta golüyle geceye damgasını vurdu ve takımı adına maçın fişini çekti.
https://x.com/SABC_Sport/status/2002843454720606376?s=20
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, yedek başladığı maçın 76. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Ayrıca da bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ise 90 dakika sahada kaldı.