Süper Lig ikinci devre hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2025-2026 maratonu, gerek zirve yarışı gerekse kümede kalma mücadelesiyle heyecanı artırmaya devam ediyor.

Ağustos ayında başlayan bu uzun süreçte takımlar, yoğun maç temposunun ardından nefes alacakları devre arasına giriyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı, 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak.

SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de 2. devre Ocak ayında tekrar başlayacak.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk mücadeleleri 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla yapılacak.