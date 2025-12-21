Menü Kapat
11°
Liseliler adeta meydan savaşı yaptı, ayırmaya gelen yetişkinler de şiddete uğradı

Eskişehir'de cadde üzerinde liselilerin ettiği kavga adeta meydan savaşına döndü. Olayda çok sayıda öğrenci darp edildi, bıçakla yaralananlar oldu. Kavgayı görüp müdahale etmek isteyen yetişkinler de gençler tarafından darp edildi.

'de dün saat 17.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup liseli öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Kavga sırasında çok sayıda öğrenci darbedildi, bir öğrenci baygınlık geçirdi. K.A. isimli 15 yaşındaki öğrenci ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan bir vatandaş da tarafından uygulandı. Çevredekiler tarafından sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı.

Liseliler adeta meydan savaşı yaptı, ayırmaya gelen yetişkinler de şiddete uğradı

BİR ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ambulansta müdahale etti. Bacağından bıçaklanan öğrenci ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KAVGAYI AYIRMAYA GELENLERİ DE DÖVMEYE ÇALIŞTILAR"

Görgü tanığı Büşra Özdemir, "15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir'i Teksas'a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur" dedi.

Liseliler adeta meydan savaşı yaptı, ayırmaya gelen yetişkinler de şiddete uğradı

Kavga sırasında bir çocuğu korumaya çalışırken darbedildiğini anlatan Ahmet Balkan ise, "Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darbedildim. Sonuna kadar da şikeyetçiyim" dedi.
Kaçan şüpheli çocukların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

