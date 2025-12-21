Sıra ödemeye gelince çılgına döndüler! Sokak ortasında saç başa kavga ettiler

Esenyurt'ta iki kadın arasında çıkan kavga sebebi akıllara durgunluk verdi. Saç başa birbirine giren kadınların taksi ücretini ödemek üzerine kavgaya tutuştuğu öğrenildi. İddiaya göre, taksiye binen iki kadın arasında taksi ücretini ödeme konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada iki kadın saç başa birbirine girdi. Bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken kadınların bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.