 Bengü Sarıkuş

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a beklenen maaş artışına ilişkin kritik bilgiler paylaşarak kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı. Erdursun, ayrıca emekli banka promosyonu alacak emekliler için de kritik rakamı açıkladı. İşte detaylar...

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zamları için kritik sürece girildi. Vatandaş hangi maaşın ne kadar artacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a emekli ve memur maaşlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. 2026 yılında maaş zamlarıyla birlikte emekli banka promosyonlarının da artacağını belirten Erdursun maaş promosyonu tahminini paylaştı.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

SSK, BAĞKUR, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

2026 yılına ilişkin zam senaryolarını paylaşan Erdursun,

Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 12,3 oranında zam,
Memur ve memur emeklisine yüzde 18,7 gibi farkı verileceğini belirtti. Erdursun, bu tabloya ek olarak memurların taban aylığına 1000 lira ilave edileceğini hatırlattı.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

MEMUR AYLIKLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

2026 yılında beklenen senaryoya göre en düşük memur ve uzman personelin maaşlarını tek tek hesaplayan Erdursun, rakamları paylaştı:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 126 bin 119 liradan 150 bin 890 liraya yükselerek en yüksek artış alan kalemlerden biri olacak.

Mühendis (1/4): Maaşı 78 bin 200 liradan 94 bin 010 lira seviyesine çıkacak.

Öğretmen (1/4): 61 bin 146 lira olan maaşın Ocak ayıyla birlikte 73 bin 767 lira olması bekleniyor.

Polis Memuru (8/1): Maaşlar 68 bin 084 liradan 82 bin 003 liraya yükselecek.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam hesabı yüzde 12,3’lük bir enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Bu hesaba göre,

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

18 bin lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 20.214 lira olacak.

30 bin lira seviyesindeki maaşlar 33 bin 690 liraya yükselecek.

90 bin lira emekli maaşı olan emekliler ise yeni zamla birlikte 101 bin 070 lira seviyesine yükselecek.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDAN SONRA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

Maaşlara gelen zammın banka promosyonlarına da sirayet edeceğini ifade eden Erdursun, "Emekli aylıkları artacağı için promosyon miktarları da yukarıya çekilecektir diye düşünüyorum" dedi.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

Şu an hali hazırda bankaların emeklileri müşterisi yapmak amacıyla sundukları banka promosyonlarının yaklaşık 25 bin lira ile 30 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Erdursun, bu rakamlarda da değişiklik beklediğini ifade etti.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

BANKA SEÇERKEN DİKKAT!

Promosyonların bankadan bankaya farklılık gösterdiğine dikkat çeken Erdursun, bankaların yalnızca emekli aylığına değil yan ürün olarak sattıkları otomatik fatura talimatı, taahhüt, banka kullanımı gibi kalemlerine de yoğunlaştığını söyledi. Banka tercihi yapacak olan emeklilerin bu kampanyaları da dikkatlice incelemesi gerektiğini hatırlattı.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun banka promosyonu ve maaş artışlarını tek tek hesapladı

2026 yılıyla birlikte emekli aylıklarındaki zam oranının bir miktar daha yukarı çıkacağını beklediğini söyleyen Erdursun, "Şu an en fazla 31 bin lira olan banka promosyonunun yaklaşık 35 bin liraya yükseleceğini düşünüyorum" diyerek tercih yapacak emekliler için öngörüsünü paylaştı.

