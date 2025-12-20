Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!

Milli gurur yaşattı! Dünyanın en iyi şehirleri listesi güncellendi: Sıralamaya Türkiye’den tek il girdi

Aralık 20, 2025 12:32
1
Dünyanın en iyi şehirleri

2025 yılı sona ererken, dünyanın en iyi şehirleri listesi güncellendi. Türkiye’den tek il listeye girerek göğsümüzü kabarttı. Küresel çapta 22 şehrin sıralamaya girdiği listede, en iyiyi seçebilmek için altyapı, turizm, güvenlik, sağlık ve ekonomik-ticari performanslara bakıldı. İşte her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyanın en iyi şehirleri listesi…

2
Dünyanın en iyi şehirleri

Her ilinde farklı özellikleri bulunan, zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’de bir il dünyanın en iyi şehirleri arasına girdi. Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu liste için 270 şehir değerlendirmeye alındı. Resonance Consultancy tarafından hazırlanan World’s Best Cities raporunda refah, sevilebilirlik ve yaşanabilirlik gibi özellikler puanlandı…

3
Dünyanın en iyi şehirleri

DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ

1 NUMARA LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK)

4
Dünyanın en iyi şehirleri

2 NUMARA NEW YORK (ABD)

5
Dünyanın en iyi şehirleri

3 NUMARA PARİS (FRANSA)

6
Dünyanın en iyi şehirleri

4 NUMARA TOKYO (JAPONYA)

7
Dünyanın en iyi şehirleri

5 NUMARA MADRİD (İSPANYA)

8
Dünyanın en iyi şehirleri

6 NUMARA SİNGAPUR

9
Dünyanın en iyi şehirleri

7 NUMARA ROMA (İTALYA)

10
Dünyanın en iyi şehirleri

8 NUMARA DUBAİ (BAE)

11
Dünyanın en iyi şehirleri

9 NUMARA BERLİN (ALMANYA)

12
Dünyanın en iyi şehirleri

10 NUMARA BARSELONA (İSPANYA)

13
Dünyanın en iyi şehirleri

11 NUMARA SİDNEY (AVUSTRALYA)

14
Dünyanın en iyi şehirleri

12 NUMARA LOS ANGELES (ABD)

15
Dünyanın en iyi şehirleri

13 NUMARA SEUL (GÜNEY KORE)

16
Dünyanın en iyi şehirleri

14 NUMARA AMSTERDAM (HOLLANDA)

17
Dünyanın en iyi şehirleri

15 NUMARA PEKİN (ÇİN)

18
Dünyanın en iyi şehirleri

16 NUMARA ŞANGHAY (ÇİN)

19
Dünyanın en iyi şehirleri

17 NUMARA TORONTO (KANADA)

20
Dünyanın en iyi şehirleri

18 NUMARA SÃO PAULO (BREZİLYA)

21
Dünyanın en iyi şehirleri

19 NUMARA HONG KONG (ÇİN)

22
Dünyanın en iyi şehirleri

20 NUMARA İSTANBUL (TÜRKİYE)

23
Dünyanın en iyi şehirleri

21 NUMARA MELBOURNE (AVUSTRALYA)

24
Dünyanın en iyi şehirleri

22 NUMARA BANGKOK (TAYLAND)

