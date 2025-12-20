Milli gurur yaşattı! Dünyanın en iyi şehirleri listesi güncellendi: Sıralamaya Türkiye’den tek il girdi

Kategoriler
2025 yılı sona ererken, dünyanın en iyi şehirleri listesi güncellendi. Türkiye’den tek il listeye girerek göğsümüzü kabarttı. Küresel çapta 22 şehrin sıralamaya girdiği listede, en iyiyi seçebilmek için altyapı, turizm, güvenlik, sağlık ve ekonomik-ticari performanslara bakıldı. İşte her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyanın en iyi şehirleri listesi…
Her ilinde farklı özellikleri bulunan, zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’de bir il dünyanın en iyi şehirleri arasına girdi. Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu liste için 270 şehir değerlendirmeye alındı. Resonance Consultancy tarafından hazırlanan World’s Best Cities raporunda refah, sevilebilirlik ve yaşanabilirlik gibi özellikler puanlandı…
DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ
1 NUMARA LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK)
2 NUMARA NEW YORK (ABD)
3 NUMARA PARİS (FRANSA)
4 NUMARA TOKYO (JAPONYA)
5 NUMARA MADRİD (İSPANYA)
6 NUMARA SİNGAPUR
7 NUMARA ROMA (İTALYA)
8 NUMARA DUBAİ (BAE)
9 NUMARA BERLİN (ALMANYA)
10 NUMARA BARSELONA (İSPANYA)
11 NUMARA SİDNEY (AVUSTRALYA)
12 NUMARA LOS ANGELES (ABD)
13 NUMARA SEUL (GÜNEY KORE)
14 NUMARA AMSTERDAM (HOLLANDA)
15 NUMARA PEKİN (ÇİN)
16 NUMARA ŞANGHAY (ÇİN)
17 NUMARA TORONTO (KANADA)
18 NUMARA SÃO PAULO (BREZİLYA)
19 NUMARA HONG KONG (ÇİN)
20 NUMARA İSTANBUL (TÜRKİYE)
21 NUMARA MELBOURNE (AVUSTRALYA)
22 NUMARA BANGKOK (TAYLAND)