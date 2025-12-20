Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İmran Han'ın korkulu rüyası "Toshakhana" davası sonuçlandı! Eski Pakistan başbakanı hakkında karar çıktı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi Toshakhana 2 davasında 17'şer yıl hapis ve 16 milyon rupiden fazla para cezasına çarptırıldı. Davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hediye ettiği mücevher devlet hazinesinden satın alırken eski başbakanın piyasa değeri altında gösterdiği tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmran Han'ın korkulu rüyası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 17:29

Eski Başbakanı ve eşi Büşra Bibi'nin 2021'de resmi ziyaret anında Veliaht Prensi tarafından hediye edilen mücevher setinin devlet hazinesinde ederinin çok altındaki fiyata satın alınması sonucu yargı süreci başlamıştı.

Başbakan Khan ve eşi Bibi'nin yargılandıkları "Toshakhana 2" davasında karar çıktı. İmran Han ve eşi Büşra Bibi, 17'şer yıl hapis ve 16 milyon rupiden fazla para cezasına çarptırıldı.

İMRAN HAN'IN TOSHAKHANA DAVASI

Pakistan'da "Toshakhana 2" olarak adlandırılan dava, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2021'deki resmi ziyareti sırasında Büşra Bibi'ye hediye ettiği mücevher seti içeriyor.

Pakistan'ın devlet hediyeleriyle ilgili kuralları kapsamında bu eşyalar Pakistan'ın Toshakana departmanına (devlet hazinesi) gidiyor, ancak politikacılar bu eşyaları geri satın alabiliyor.

Ancak Khan'ın mücevher setini piyasa değeri olan 285 bin 521 dolardan daha düşük bir fiyata geri satın almadan önce özel bir firmadan değerinin altında bir fiyat vermesini istediği ileri sürülüyor.

İmran Han daha önce farklı bir Toshakhana davasından ise beraat etmişti.

Ağustos 2023'ten beri cezaevinde olan Khan 100'den fazla davada yargılanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'da İmran Han için sokağa dökülen destekçiler polisle çatıştı: Çok sayıda ölü var
İmran Han serbest bırakıldı! Yolsuzluk davasında kefaletli karar
ETİKETLER
#pakistan
#suudi arabistan
#muhammed bin selman
#para cezası
#İmran Han
#Hapis Cezası
#Tössekhana Davası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.