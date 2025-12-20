İmran Han'ın korkulu rüyası "Toshakhana" davası sonuçlandı! Eski Pakistan başbakanı hakkında karar çıktı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin 2021'de resmi ziyaret anında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin devlet hazinesinde ederinin çok altındaki fiyata satın alınması sonucu yargı süreci başlamıştı.

Başbakan Khan ve eşi Bibi'nin yargılandıkları "Toshakhana 2" davasında karar çıktı. İmran Han ve eşi Büşra Bibi, 17'şer yıl hapis ve 16 milyon rupiden fazla para cezasına çarptırıldı.

İMRAN HAN'IN TOSHAKHANA DAVASI

Pakistan'da "Toshakhana 2" olarak adlandırılan dava, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2021'deki resmi ziyareti sırasında Büşra Bibi'ye hediye ettiği mücevher seti içeriyor.

Pakistan'ın devlet hediyeleriyle ilgili kuralları kapsamında bu eşyalar Pakistan'ın Toshakana departmanına (devlet hazinesi) gidiyor, ancak politikacılar bu eşyaları geri satın alabiliyor.

Ancak Khan'ın mücevher setini piyasa değeri olan 285 bin 521 dolardan daha düşük bir fiyata geri satın almadan önce özel bir firmadan değerinin altında bir fiyat vermesini istediği ileri sürülüyor.

İmran Han daha önce farklı bir Toshakhana davasından ise beraat etmişti.

Ağustos 2023'ten beri cezaevinde olan Khan 100'den fazla davada yargılanıyor.