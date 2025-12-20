TOKİ kuraları ne zaman çekilecek belli oldu! Sosyal konut sonuçlarının açıklanacağı tarih

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
5 milyonu aşkın kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Başvurular sona erdi şimdi ise kuralar çekilecek. Milyonların katıldığı kampanyada kura çekileceği tarih duyuruldu.
500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Kuralar ise 29 Aralık'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Milyonların başvurduğu TOKİ sosyal konut kampanyasında başvurular sona erdi. Kura çekimi ise 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında gerçekleşecek. Kura çekimi sonrasında sonuçlar belli olacak.