TOKİ kuraları ne zaman çekilecek belli oldu! Sosyal konut sonuçlarının açıklanacağı tarih

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında süreç tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler TOKİ kuraları ne zaman çekilecek araştırmasına çevrildi. Yayımlanan bilgi kılavuzuna göre TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek belli oldu! Sosyal konut sonuçlarının açıklanacağı tarih
Haber Merkezi
20.12.2025
20.12.2025
5 milyonu aşkın kişinin yaptığı sosyal projesinde süreç devam ediyor. Başvurular sona erdi şimdi ise kuralar çekilecek. Milyonların katıldığı kampanyada çekileceği tarih duyuruldu.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK BELLİ OLDU

500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Kuralar ise 29 Aralık'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek belli oldu! Sosyal konut sonuçlarının açıklanacağı tarih

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların başvurduğu TOKİ sosyal konut kampanyasında başvurular sona erdi. Kura çekimi ise 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında gerçekleşecek. Kura çekimi sonrasında sonuçlar belli olacak.

