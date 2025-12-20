TOKİ kuraları ne zaman çekilecek belli oldu! Sosyal konut sonuçlarının açıklanacağı tarih

5 milyonu aşkın kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Başvurular sona erdi şimdi ise kuralar çekilecek. Milyonların katıldığı kampanyada kura çekileceği tarih duyuruldu.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK BELLİ OLDU

500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Kuralar ise 29 Aralık'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

