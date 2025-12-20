Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren namağlup Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden ikas Eyüpspor’a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 16:16

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, heyecan dolu bir karşılaşma ile kapanıyor. Ligde oynadığı 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ikas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

HAKEMLER BELLİ OLDU

’nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda hakem Ali Yılmaz düdük çalarken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlenecek. Kritik müsabakanın VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

EYÜPSPOR'UN İLK 11'İ

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam ve Umut.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Duran.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

EYÜPSPOR'DA EKSİKLER

Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba gibi eksiklerine rağmen kendi evinde sürpriz arayan Eyüpspor, 13 puanla alt sıralardan kurtulma savaşı verirken; 36 puanla ikinci sırada yer alan namağlup Fenerbahçe ise galibiyet serisini sürdürerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'na giden En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü gibi önemli isimler kadroda yer almıyor. Ayrıca Edson Alvarez, bu maçta kart görmesi durumunda ikinci yarının açılış mücadelesinde cezalı duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı
ETİKETLER
#Spor
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
#Ali Yılmaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.