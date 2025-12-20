Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, heyecan dolu bir karşılaşma ile kapanıyor. Ligde oynadığı 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ikas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda hakem Ali Yılmaz düdük çalarken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlenecek. Kritik müsabakanın VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

EYÜPSPOR'UN İLK 11'İ

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam ve Umut.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Duran.

EYÜPSPOR'DA EKSİKLER

Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba gibi eksiklerine rağmen kendi evinde sürpriz arayan Eyüpspor, 13 puanla alt sıralardan kurtulma savaşı verirken; 36 puanla ikinci sırada yer alan namağlup Fenerbahçe ise galibiyet serisini sürdürerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'na giden En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü gibi önemli isimler kadroda yer almıyor. Ayrıca Edson Alvarez, bu maçta kart görmesi durumunda ikinci yarının açılış mücadelesinde cezalı duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.