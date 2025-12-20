Hindistan'da yolcu treni fil sürüsünü biçti! Çok sayıda fil telef oldu

Hindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Hojai bölgesinde bir yolcu treni, raylara giren fil sürüsünü biçti. Yaşanan kazada trenin 5 vagonu raydan çıktı.

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı belirtildi.

FİLLER DE TRENE DOĞRU KOŞTU

Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı.

Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.