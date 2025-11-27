Çin'de son 10 yılın en feci tren kazası! Raylardaki işçileri biçerek ilerledi

Çin'in güneybatısında yer alan Kunming şehrinde yetkililer, bir trenin bir grup demiryolu işçisine çarpması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu, son 10 yılın en ölümcül tren kazası olarak tarihe geçti.

Yetkililer, deprem tespit ekipmanlarını test eden test treninin, şehrin Luoyang Kasabası tren istasyonundaki kavisli bir ray bölümünde işçilere çarptığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Yunnan eyaletinde bulunan istasyonda normal hizmetlere dönüldüğü ve kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.