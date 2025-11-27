Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Kategoriler
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Kocaelispor–Gençlerbirliği maçını hakem: Düzgün Çıver
Çaykur Rizespor–Kayserispor maçını hakem: Cihan Aydın
Gaziantep FK–İkas Eyüpspor maçını hakem: Emre Tolga Gülüdü
Kasımpaşa–Rams Başakşehir maçını hakem: Halil Karagölün
Trabzonspor–Konyaspor maçını hakem: Alper Akarsu
Antalyaspor–Göztepe maçını hakem: Anıl Düdük Haytafe
Fatih Karagümrük–Beşiktaş maçını hakem: Hakılı Umut Melcer
Samsunspor–Alanyaspor maçını hakem: Kürün Şalkı
Fenerbahçe–Galatasaray derbisini hakem: Yasin Kol