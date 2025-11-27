Menü Kapat
18°
Fenerbahçe Ferençvaroş kadro değeri, puan durumları! Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler

Fenerbahçe bugün Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe, Ferençvaroş kadro değeri, puan durumları gündem oldu. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

'nde 5. hafta maçları bugün gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Macaristan ekibi Ferençvaroş ile saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe, Ferençvaroş kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

FERENÇVAROŞ KADRO DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Ferençvaroş'un 46.15 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Macaristan ekibinin en değerli futbolcusunun ise 5 milyon Euro piyasa değerine sahip, orta sahada görev yapan Alex Toth olduğu belirtiliyor.

Alex Toth'un arkasından ise 3.5 milyon Euro piyasa değeri ile Mohammed Abu Fani ve 3 milyon Euro piyasa değeri ile Kristopffer Zachariassen geliyor.

Ferençvaroş'un en yüksek piyasa değerine sahip 10 futbolcusu şöyle:

  1. Alex Toth | 5 milyon Euro
  2. Mohammed Abu Fani | 3.5 milyon Euro
  3. Kristopffer Zachariassen | 3 milyon Euro
  4. Ibrahim Cisse | 3 milyon Euro
  5. Habib Maiga | 2.5 milyon Euro
  6. Barnabas Varga | 2.5 milyon Euro
  7. Gabi Kanichowsky | 2.5 milyon Euro
  8. Bamidele Yusuf | 2.5 milyon Euro
  9. Denes Dibusz | 2 milyon Euro
  10. Krisztian Lisztes | 2 milyon Euro
FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcimiz Fenerbahçe 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 15. sırada yer alıyor.

Ferençvaroş ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Macaristan ekibi Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusu Jhon Duran'ın 35 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından ise 24 milyon Euro piyasa değeri ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri geliyor.

