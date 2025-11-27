Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek '2025 Miss Model of the World' yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek aday belli oldu. Çin'de düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi '2. Miss Cruise' güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil edecek.

Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
11:08
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
11:08

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek '2025 Miss Model of the World' (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) yarışmasında Türkiye'yi Şüheda Erkoç temsil edecek. Yarışma, 65 ülkenin katılımıyla aralık ayında 'in Shenzhen şehrinde gerçekleştirilecek.

ŞÜHEDA ERKOÇ, MISS MODEL OF THE WORLD YARIŞMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin güçlü, özgüvenli ve modern yüzünü Çin’deki Miss Model of the World sahnesine taşımaya hazırım. Yıllardır emek verdiğim mankenlik yolculuğumu şimdi uluslararası bir arenada, dünyanın en prestijli sahnelerinden birinde temsil edeceğim. Bu yarışmada yalnızca bir model olarak değil, Türk kadınının duruşunu, zarafetini, disiplinini ve sahnedeki gücünü göstermek için oradayım. Her adımımda ülkemin bayrağını en üst seviyede taşıyacağım. Desteğiniz benim için güç. Türkiye olarak adımızı bir kere daha tarihe yazma vakti" ifadelerini kullandı.

Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek

Son paylaşımında ise Çin’e varışını duyuran Şüheda Erkoç, "Beklenen gün geldi. Aylarca çalıştığım, her gün emek verdiğim, hayallerimle büyüttüğüm bu büyük yolculuk artık başlıyor. Bugün sadece bir yarışmaya çıkmıyorum; ülkemi, bayrağımı ve Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye gidiyorum. Her zaman söylediğim gibi, bir kadının inancı, emeği ve kararlılığı hiçbir sınır tanımaz. Ben de bugün o inançla yola çıkıyorum. Bu süreçte desteğiniz benim için tarif edilemez bir güç… Yorumlarınız, dualarınız, kalpten gelen her mesajınız sahnede adım adım bana eşlik ediyor. Gücünüzü, enerjinizi ve sevginizi yanımda hissetmek için sabırsızlanıyorum."

Şüheda Erkoç, Miss Model of the World'de Türkiye'yi temsil edecek

Öte yandan, 2017’de ikinci seçilen Pınar Tartan, 2018 Miss Model of the World yarışmasında birinciliği kazanmıştı.

ETİKETLER
#çin
#miss turkey
#Şüheda Erkoç
#Miss Model Of The World
#Mankenlik Yarışması
#Shenzhen
#Magazin
