TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Stranger Things hayranlarına soğuk duş: Netflix yoğunluğa dayanamadı

Final sezonunun ilk dört bölümüyle ekranlara dönen Stranger Things, Netflix sunucularını zorladı. Binlerce kullanıcı, merakla beklenen bölümleri izlemek isterken hata mesajlarıyla karşılaştı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.11.2025
11:19
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
11:19

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, Stranger Things 5. sezonu yayınlamasıyla birlikte erişim sorunlarıyla yaşandı. Dizinin final sezonuna ait ilk dört bölümün platforma yüklenmesiyle beraber, binlerce izleyici sistemin çökmesi sonucu ekran başında kaldı.

Downdetector verilerine göre, bölümlerin yayın saati olan ABD Doğu Saati ile 20.00'den yaklaşık 10 dakika önce hata raporlarında olağan dışı bir artış gözlemlendi. Raporların sayısı kısa sürede 14 bin seviyesine yaklaşırken, erişim sorunu yaşayan kullanıcı miktarı dakikalar içinde zirveye ulaştı.

Stranger Things hayranlarına soğuk duş: Netflix yoğunluğa dayanamadı

NETFLIX NSEZ-403 HATA KODU UYARISI

Entertainment Weekly'nin aktardığı bilgilere göre, platforma erişmeye çalışan izleyiciler NSEZ-403 hata koduyla karşı karşıya kaldı. Kullanıcıların ekranlarında "Bir şeyler yanlış gitti" ve "Üzgünüz, isteğinizle ilgili sorun yaşıyoruz" şeklinde uyarı mesajları belirdi.

NSEZ-403 hatası için kullanıcılara farklı bir cihaza geçmelerini tavsiye etti. Firma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezon prömiyerinde herhangi bir çökme yaşanmaması için bant genişliğinin yüzde 30 artırıldığını duyurmuştu.

Stranger Things hayranlarına soğuk duş: Netflix yoğunluğa dayanamadı

NETFLIX’TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Konuyla ilgili Engadget'a konuşan şirket yetkilileri, bazı üyelerin özellikle televizyonları üzerinden yayın akışında kısa süreli bir sorun yaşadığını doğruladı. Ancak kesintinin 5 dakika içinde giderildiği ve hizmetin tüm hesaplar için yeniden normale döndüğü belirtildi.

Stranger Things hayranlarına soğuk duş: Netflix yoğunluğa dayanamadı

STRANGER THINGS 5. SEZON KALAN BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Hawkins ekibinin Vecna ile son kez karşı karşıya geleceği 5. sezonda, kalan bölümler için de takvim netleşmiş durumda. Platform, ilk dört bölümün ardından 25 Aralık tarihinde üç yeni bölümü daha izleyiciyle buluştururken, büyük final ise 31 Aralık'ta yayınlanacak.

Stranger Things 5. sezon nereden izlenir? Türkçe dublaj ve altyazılı yayında!
Akıllı telefon dünyasında krallık el değiştiriyor! Apple'dan Samsung'a çelme
