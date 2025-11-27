Akıllı telefon dünyasında krallık el değiştiriyor! Apple'dan Samsung'a çelme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yayınlanan yeni bir pazar analizi raporu, Apple'ın iPhone 17 serisiyle yakaladığı ivmenin dengeleri değiştirdiğini ve ABD'li şirketin 2029 yılına kadar zirvede kalabileceğini ortaya koyuyor.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son verilere göre, uzun yıllardır akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, mevcut yıl içerisinde tacını Apple'a kaptırabilir.

Yapılan analizler, Güney Koreli firmanın pazar payındaki büyümenin rakiplerine kıyasla yavaşladığını, Apple'ın ise çift haneli büyüme rakamlarıyla sektörü domine etmeye başladığını gösteriyor. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Samsung için önümüzdeki yılların oldukça zorlu geçeceği öngörülüyor.

İPHONE 17 SERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Eylül ayında kullanıcılarla buluşan iPhone 17 serisi, Apple’ın pazar payını artırmasında kritik bir rol oynadı. Bloomberg kaynaklı verilere göre, Apple’ın yıl bazında yüzde 10 oranında büyümesi beklenirken, Samsung cephesinde artışın sadece yüzde 4,6 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Genel akıllı telefon pazarının yüzde 3,3 oranında büyüyeceği düşünüldüğünde, Apple’ın sergilediği performansın sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülüyor.

Analizler, Apple’ın küresel pazarın yüzde 19,4’ünü ele geçireceğini işaret ediyor. Özellikle Çin ve ABD gibi kritik pazarlarda çift haneli büyüme kaydeden şirket, milyonlarca kullanıcının eski cihazlarını iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine yükseltmesiyle satışlarını artırmış durumda.

Hatta Android ekosisteminden iPhone’a geçiş yapan kullanıcı sayısında da, cihazların sunduğu istikrarlı performans ve marka değeri nedeniyle artış gözlemlendiği belirtiliyor.

DONANIM VE YAZILIM STRATEJİLERİ FARKLI

Sektör analistleri, Samsung'un son yıllarda yeni telefon satışlarını artırmak adına donanım yükseltmelerinden ziyade yazılım iyileştirmelerine odaklandığına dikkat çekiyor. Öte tarafta Apple, işlemci performansı ve ekosistem özelliklerinde sunduğu yeniliklerle donanım tarafındaki gücünü korumayı sürdürüyor.

Apple, temel iPhone 17 modelinde 799 dolarlık fiyat etiketini korumayı başarırken, yüksek yenileme hızına sahip ekran, yansıma önleyici panel teknolojisi, tamamen yenilenmiş ön kamera sensörü, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya gibi önemli donanım iyileştirmelerini kullanıcılarına sundu.

Güney Koreli üreticinin önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarındaki liderliği geri alabilmesi için stratejisini değiştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Şirketin giriş ve orta segment telefonlarda daha yüksek performans, üst düzey cihazlarda daha gelişmiş kamera donanımları ve tüm ürün gamında daha büyük batarya kapasiteleri sunarak rekabetçi yapısını güçlendirmesi bekleniyor.

Aksi takdirde Apple’ın liderliğinin 2029 yılına kadar sürebileceği belirtiliyor.