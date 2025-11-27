Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon dünyasında krallık el değiştiriyor! Apple'dan Samsung'a çelme

Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor; iPhone 17 serisinin başarısıyla yükselişe geçen Apple, Samsung'u geride bırakarak 2029'a kadar sürmesi beklenen yeni bir liderlik dönemini başlatıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 09:48

Güney Koreli devi Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yayınlanan yeni bir pazar analizi raporu, 'ın serisiyle yakaladığı ivmenin dengeleri değiştirdiğini ve ABD'li şirketin 2029 yılına kadar zirvede kalabileceğini ortaya koyuyor.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son verilere göre, uzun yıllardır akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan , mevcut yıl içerisinde tacını Apple'a kaptırabilir.

Yapılan analizler, Güney Koreli firmanın pazar payındaki büyümenin rakiplerine kıyasla yavaşladığını, Apple'ın ise çift haneli büyüme rakamlarıyla sektörü domine etmeye başladığını gösteriyor. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Samsung için önümüzdeki yılların oldukça zorlu geçeceği öngörülüyor.

Akıllı telefon dünyasında krallık el değiştiriyor! Apple'dan Samsung'a çelme

İPHONE 17 SERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Eylül ayında kullanıcılarla buluşan iPhone 17 serisi, Apple’ın pazar payını artırmasında kritik bir rol oynadı. Bloomberg kaynaklı verilere göre, Apple’ın yıl bazında yüzde 10 oranında büyümesi beklenirken, Samsung cephesinde artışın sadece yüzde 4,6 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Genel akıllı telefon pazarının yüzde 3,3 oranında büyüyeceği düşünüldüğünde, Apple’ın sergilediği performansın sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülüyor.

Analizler, Apple’ın küresel pazarın yüzde 19,4’ünü ele geçireceğini işaret ediyor. Özellikle Çin ve ABD gibi kritik pazarlarda çift haneli büyüme kaydeden şirket, milyonlarca kullanıcının eski cihazlarını iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine yükseltmesiyle satışlarını artırmış durumda.

Hatta Android ekosisteminden iPhone’a geçiş yapan kullanıcı sayısında da, cihazların sunduğu istikrarlı performans ve marka değeri nedeniyle artış gözlemlendiği belirtiliyor.

Akıllı telefon dünyasında krallık el değiştiriyor! Apple'dan Samsung'a çelme

DONANIM VE YAZILIM STRATEJİLERİ FARKLI

Sektör analistleri, Samsung'un son yıllarda yeni telefon satışlarını artırmak adına donanım yükseltmelerinden ziyade yazılım iyileştirmelerine odaklandığına dikkat çekiyor. Öte tarafta Apple, işlemci performansı ve ekosistem özelliklerinde sunduğu yeniliklerle donanım tarafındaki gücünü korumayı sürdürüyor.

Apple, temel iPhone 17 modelinde 799 dolarlık fiyat etiketini korumayı başarırken, yüksek yenileme hızına sahip ekran, yansıma önleyici panel teknolojisi, tamamen yenilenmiş ön kamera sensörü, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya gibi önemli donanım iyileştirmelerini kullanıcılarına sundu.

Güney Koreli üreticinin önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarındaki liderliği geri alabilmesi için stratejisini değiştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Şirketin giriş ve orta segment telefonlarda daha yüksek performans, üst düzey cihazlarda daha gelişmiş kamera donanımları ve tüm ürün gamında daha büyük batarya kapasiteleri sunarak rekabetçi yapısını güçlendirmesi bekleniyor.

Aksi takdirde Apple’ın liderliğinin 2029 yılına kadar sürebileceği belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung telefonlarda İsrailli AppCloud tartışması
iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#samsung
#iphone 17
#Akıllı Telefon Pazarı
#Pazar Lideri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.