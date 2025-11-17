Samsung telefonlarda İsrailli AppCloud tartışması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung’un Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede sattığı Galaxy M, F ve A serisi telefonlarda uzun süredir AppCloud isimli bir uygulama yer alıyor. Adı “bulut depolama” hissi verse de AppCloud, aslında cihaz kurulumunda üçüncü taraf uygulamalar öneren bir yükleyici. Üstelik kullanıcılar daha telefonu kurarken bu uygulamayla karşılaşıyor; “Sonra” seçeneğiyle geçmek mümkün olsa bile, uygulama devre dışı bırakılmadığı sürece bildirimleri durmuyor. Doğrusu, pek çok kullanıcı için baştan can sıkıcı bir deneyim.
Sammobile’da yer alan makaleye göre, Hindistan’daki kullanıcılar yıllardır AppCloud’u gereksiz bir bloatware olarak görüyordu. Ancak bu yılın başında kar amacı gütmeyen SMEX’in paylaştığı bilgiler, işin göründüğünden daha karışık olduğunu ortaya koydu.
Samsung, 2022’den sonra AppCloud’u Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) bölgelerindeki A ve M serisi modellerde de ön yüklü sunmaya başladı. İşte tam bu noktada uygulamanın arkasındaki İsrail kökenli ironSource şirketi gündeme geliyor. ironSource bugün ABD merkezli Unity’nin çatısı altında olsa da geçmişteki faaliyetleri hâlâ tartışma konusu.
Uygulamanın gizlilik politikasına çevrimiçi ortamda rahatça ulaşılamaması ve veri işleme süreçlerinin belirsizliği, “AppCloud verilerimizi ne yapıyor?” sorusunu beraberinde getiriyor.
ironSource, daha önce InstallCore yazılımı nedeniyle oldukça sert eleştiriler almıştı. Kullanıcı izni olmadan program yüklediği ve güvenlik uyarılarını atladığı iddiaları yüzünden pek çok güvenlik yazılımı tarafından kara listeye alınmıştı. Bu nedenle şirketin adı bile bazı kullanıcıları tedirgin etmeye yetiyor.
Buna bir de WANA bölgesinin politik hassasiyetleri eklenince tartışma daha da büyüyor. Zira bu ülkelerin bir kısmında İsrail merkezli firmaların faaliyet göstermesi yasak. Dolayısıyla Samsung telefonlarda böyle bir bileşenin ön yüklü bulunması, hem yasal hem de politik açıdan riskli bir adım olarak görülüyor.
ironSource’un Aura isimli, dünya genelindeki birçok operatörün kullandığı bir cihaz deneyimi platformu var, evet. Fakat dikkat çekici olan şu: AppCloud, ironSource’un resmi sitesinde hiçbir yerde listelenmiyor. Bu da “Bu uygulama tam olarak ne?” sorusunu haklı olarak güçlendiriyor.
Bugün AppCloud’un şüpheli faaliyetlerine dair doğrudan bir kanıt yok. Yine de gizlilik politikasının görünür olmaması, ironSource’un tartışmalı geçmişi ve uygulamanın cihazdan kök erişimi olmadan kaldırılamaması, kullanıcıların içini pek rahatlatmıyor.
Tüketici hakları savunucuları ise oldukça net: Samsung’un bölgeye göre ön yüklemeyi durdurması, açık bir devre dışı bırakma seçeneği sunması ve gizlilik politikasını erişilebilir kılması gerekiyor.
Samsung Members forumlarında bazı Türk kullanıcıları da telefonlarında AppCloud’un yüklü olduğunu söylüyor. Fakat işin ilginç yanı, Samsung Türkiye’nin resmi sitesinde ya da destek dökümanlarında AppCloud’a dair tek bir bilgi bile yer almıyor. Bu da uygulamayı daha da “gizli” bir hale getiriyor.