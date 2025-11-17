Samsung telefonlarda İsrailli AppCloud tartışması

İSRAİL BAĞLANTISI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Sammobile’da yer alan makaleye göre, Hindistan’daki kullanıcılar yıllardır AppCloud’u gereksiz bir bloatware olarak görüyordu. Ancak bu yılın başında kar amacı gütmeyen SMEX’in paylaştığı bilgiler, işin göründüğünden daha karışık olduğunu ortaya koydu.

Samsung, 2022’den sonra AppCloud’u Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) bölgelerindeki A ve M serisi modellerde de ön yüklü sunmaya başladı. İşte tam bu noktada uygulamanın arkasındaki İsrail kökenli ironSource şirketi gündeme geliyor. ironSource bugün ABD merkezli Unity’nin çatısı altında olsa da geçmişteki faaliyetleri hâlâ tartışma konusu.