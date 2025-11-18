Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

Apple, geliştiriciler için iOS 26.2'nin üçüncü Beta sürümünü yayınladı. Güncelleme, iPhone kullanıcılarının çok istediği Siri yerine başka bir sesli asistanı seçme özelliğini getiriyor. Ama küçük bir sorun var!

Apple, geliştiriciler için iOS 26.2 güncellemesinin üçüncü sürümünü kullanıma sundu. Her yeni Beta ile eklenen özellikler dikkat çekerken, son sürümde özellikle 'daki kullanıcıları ilgilendiren ve AirDrop paylaşım alışkanlıklarını değiştirecek yenilikler göze çarpıyor.

IOS 26.2 BETA 3 İLE GELEN YENİLİKLER

MacRumors'un haberine göre şirket, Japonya'daki iPhone kullanıcılarının varsayılan sesli asistanı değiştirebilmesi için altyapı hazırlıklarına başladı. Mevcut iOS 26 sürümünde, yan düğmeye uzun basmak yalnızca ’yi etkinleştiriyor. Ancak Beta sürümündeki kodlarda, yan düğme davranışıyla ilgili yeni referanslar bulundu.

Japonya'da yaşayan ve Japon Apple Hesabına sahip olan kullanıcılar, artık Gemini ve Alexa gibi Siri alternatifi sesli asistanları yan düğmeye basarak etkinleştirebilecek.

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

AİRDROP İÇİN "TEK SEFERLİK KOD" DÖNEMİ

Yeni Betada öne çıkan bir diğer değişiklik ise AirDrop tarafında yaşandı. Apple, iki kişinin birbirini kişilere eklemeden geçici olarak dosya paylaşmasının önünü açan yeni bir AirDrop işlevi ekledi.

iOS 26.2, tek seferlik bir AirDrop kodu oluşturma seçeneği içeriyor. Oluşturulan kod, kişi listenizde olmayan biriyle paylaşılabiliyor ve 30 günlük bir süre boyunca AirDrop üzerinden dosya alışverişine izin veriyor. Tek seferlik kod paylaşılan kişiler, Ayarlar uygulaması açılarak, Genel bölümü seçilip, AirDrop'a dokunularak ve "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" kısmından yönetilebilecek.

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ

Sağlık alanında da önemli bir gelişme var. Apple'ın geliştirici notlarına göre, Hipertansiyon Bildirimleri artık yeni bir API ile okunabiliyor. Uygulamalar, Apple Watch'taki Hipertansiyon Bildirimi özelliğinden kaynaklanan bildirimleri okumak için yetki talep edebilecek.

Gelişme, üçüncü parti bir sağlık uygulamasının, Sağlık uygulamasındaki verileri okuyabileceği, böylece bir hipertansiyon uyarısı alındığında tıbbi uygulamanızın da uyarılacağı anlamına geliyor.

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

IPAD'E ÇOKLU GÖREV İYİLEŞTİRMELERİ

26.2 cephesinde ise multitasking (çoklu görev) tarafında beklenen bir geri dönüş yaşandı. Apple, üçüncü iPadOS 26.2 betasında, Uygulama Arşivi, Dock ve Spotlight'tan uygulamaları Slide Over ve döşemeli görünümlere sürükleyip bırakma seçeneğini ekledi. Böylece iPadOS 18'den iPadOS 26'ya geçişte kaldırılan bazı işlevler geri getirilmiş oldu.

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

Diğer küçük iyileştirmeler arasında, "Liquid Glass" ayarlarındaki "Renkli" seçeneği, çakışan erişilebilirlik ayarlarını (Şeffaflığı Azalt ve Kontrastı Artır) artık otomatik olarak kapatabiliyor. Oyunlar uygulamasında kütüphaneyi filtreleme, kumanda ile daha iyi gezinme ve gerçek zamanlı skor güncellemelerini onaylayan yeni bir karşılama ekranı bulunuyor.

iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!

Ayrıca Anımsatıcılar'a alarm kurmak için "acil" olarak işaretleme seçeneği hakkında küçük bir bilgilendirme notu eklendi. Son olarak, iOS 26.2'yi yükledikten sonra Apple Hesabınıza ilk kez erişildiğinde, kişisel bilgilerin nasıl toplandığını ve kullanıldığını daha iyi açıklayan bir gizlilik bilgilendirmesi kullanıcıları karşılıyor.

