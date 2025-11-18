Menü Kapat
Apple’ın dalga geçilen yeni ürünü yok sattı! iPhone Pocket saniyeler içinde tükendi

Kasım 18, 2025 09:59
Tanıtıldığı gün sosyal medyada alay konusu olan Apple’ın “iPhone Pocket” aksesuarı, beklenmedik bir şekilde büyük ilgi gördü. Sınırlı sayıdaki ürün hem mağazalarda hem de çevrim içi satışta kısa sürede tükendi.

Apple’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu “iPhone Pocket”, çıktığı ilk anda sosyal medyada bolca espri konusu olmuştu. ISSEY MIYAKE iş birliğiyle hazırlanan, atkı formundaki bu telefon taşıyıcı aksesuar, birçok kullanıcı tarafından “gereksiz bir yenilik” olarak yorumlanmıştı.

Ama işte, bazen işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Alay edilen ürün, satışa çıktığı gibi hem Apple Store’larda hem de çevrim içi mağazada tükendi. Kısacası, dalga geçilen aksesuar bir anda en çok ilgi gören Apple ürünlerinden birine dönüştü.

229 DOLARA SATILIYOR

iPhone Pocket, iki farklı versiyonla piyasaya çıktı ve fiyatlar 149,95 ile 229,95 dolar arasında değişiyordu. Açıkçası pek çok kişi bu fiyata kimsenin böyle bir aksesuar almayacağını düşünüyordu. Ancak görünen o ki koleksiyon meraklıları ve Apple’ın tasarım çizgisini seven kullanıcılar, ürünü dakikalar içinde kapattı.

