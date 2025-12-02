Menü Kapat
13°
Tam 50 yıldır göremiyordu! Ameliyat sonucu, sevinç çığlıklarına boğuldu

Mersin'de yaşayan Fatma Çöküş 25-30'lu yaşlarında sağ gözünde görme kaybı yaşadı. 80 yaşındaki Fatma nine tam 50 yıl sonra yapılan katarakt ameliyatı sonucu yeniden görmeye başladı. Doktora ümidini kesmiş olarak gelen nine, hastaneden sağlıklı ve mutlu bir şekilde ayrıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 17:19

Mersin'in ilçesinde 80 yaşındaki kadının 50 yılı aşkın süredir görmeyen gözü yapılan operasyonla ışığa kavuştu. Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Çöküş'ün sağ gözü 25-30'lu yaşlarda görmemeye başladı. Doktorların sinirlerin öldüğünü artık göremez diyerek umut vermediği Çöküş'ün 50 yıldır görmeyen gözü Tarsus Devlet Hastanesi'ne atanan göz doktoru Ümit Yapıcı sayesinde görmeye başladı. Geçtiğimi ay ameliyata alınan Çöküş, başarılı operasyonun ardından 50 yılı aşkın süre sonra yeniden gördü.

Tam 50 yıldır göremiyordu! Ameliyat sonucu, sevinç çığlıklarına boğuldu

Artık gördüğünü belirten ve 50 yıllık görmeyen gözünün açıldığını belirten Fatma Çöküş, doktor Ümit Yapıcı, hastaneye ve bu imkanı sunan devlete teşekkür etti.

Tam 50 yıldır göremiyordu! Ameliyat sonucu, sevinç çığlıklarına boğuldu

"GÖZÜNDEN ÜMİDİNİ KAYMETMİŞTİ"

Operasyonla ilgili bilgi veren Tarsus Hastanesi Göz Doktoru Operatör Dr. Ümit Yapıcı Dr. Yapıcı, "Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize geldi. Sağ gözünde ileri derece katarakt vardı. Nerdeyse umudunu kesmişti o gözünden. Teyzeye sorduğumda sağ gözünün 50 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Teyzeyle konuştuk sağ olsun bana ve ekibime güvendi. Gerekli tetkiklerin ardından kendisinin ameliyatını planladık ve güzel bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü söyledi o an çok duygusal bir andı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar ve böyle başka bir sağlık sorunu çekmez" dedi.

Tam 50 yıldır göremiyordu! Ameliyat sonucu, sevinç çığlıklarına boğuldu

ZORLU BİR AMELİYAT

Ameliyatta karşılaştıkları kataraktın çok sertleştiğine dikkat çeken Yapıcı, "Büyümeyen göz bebeğinden bir cihaz yardımıyla onu çıkarttık. Zor geçti. Ama güzel ve doğru bir teknikle ekip olarak güzel bir ameliyat geçirdik. Pencereden sert bir kayayı parçalayıp çıkarmak gibi düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#tarsus
#görme kaybı
#Göz Ameliyatı
#Katarakt
#Başarılı Operasyon
#Tarsus Devlet Hastanesi
#Sağlık
