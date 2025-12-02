Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

OpenAI’dan dikkat çeken hamle: Thrive Holdings’e ortak oldu

Aralık 02, 2025 17:16
1
openai

OpenAI, yatırımcısı Thrive Capital’in bağlı şirketinde pay alarak IT ve muhasebe sektörlerinde yapay zekâ destekli dönüşümün kapısını aralıyor.

2

OpenAI, teknoloji ve finans çevrelerinde epey konuşulan yeni bir adım attı. Şirket, kendi yatırımcılarından Thrive Capital’in bağlı kuruluşu Thrive Holdings’te kısmi ortaklık elde ettiğini duyurdu. Financial Times’a konuşan bir kaynağın anlattığına göre OpenAI, bu hisse için doğrudan ödeme yapmadı; ancak karşılığında Thrive Holdings’in portföyündeki şirketlere yapay zekâ modelleri, ürün ve hizmet desteği sunacak.

Kısacası, iki tarafın da birbirini beslediği, biraz da iç içe geçen bir iş birliği yapısı kurulmuş durumda.

3

‘DÖNGÜSEL ANLAŞMALAR’ ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA

Bu ortaklık, teknoloji ve yatırım sektöründe son dönemde sıkça görülen o “küçük ama güçlü şirketler arası döngüsel anlaşmalar” dizisine yeni bir örnek ekliyor. Anlaşmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise, OpenAI’ın gelecekte Thrive Holdings’in sağlayacağı getirilerden pay alma ihtimali. Yani iş sadece teknoloji entegrasyonu değil; uzun vadeli bir finansal ortaklık modeli de oluşturuluyor.

4

HEDEF: IT VE MUHASEBEDE VERİMLİLİĞİ YENİDEN TANIMLAMAK

İki şirketin odak noktası özellikle IT hizmetleri ile muhasebe sektörü. Bu alanlarda iş yükü yüksek, süreçler kurallı ve hata payı düşük olduğu için, yapay zekâ desteğinin doğrudan fark yapabileceği düşünülüyor. OpenAI’ın modelleriyle amaçlanan; hız, doğruluk ve maliyet verimliliğini artırırken şirketlerin hizmet kalitesini yukarı çekmek.

5

Thrive Holdings ve Thrive Capital CEO’su Joshua Kushner, yapay zekânın önceki teknolojilerden farklı olarak sektörleri içeriden dönüştüreceğini söylüyor. Kushner’a göre uzman çalışanlar, AI’ı gündelik araçlardan biri olarak benimseyerek kendi alanlarının çalışma şeklini yeniden şekillendirecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.