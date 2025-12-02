OpenAI’dan dikkat çeken hamle: Thrive Holdings’e ortak oldu

OpenAI, teknoloji ve finans çevrelerinde epey konuşulan yeni bir adım attı. Şirket, kendi yatırımcılarından Thrive Capital’in bağlı kuruluşu Thrive Holdings’te kısmi ortaklık elde ettiğini duyurdu. Financial Times’a konuşan bir kaynağın anlattığına göre OpenAI, bu hisse için doğrudan ödeme yapmadı; ancak karşılığında Thrive Holdings’in portföyündeki şirketlere yapay zekâ modelleri, ürün ve hizmet desteği sunacak.

Kısacası, iki tarafın da birbirini beslediği, biraz da iç içe geçen bir iş birliği yapısı kurulmuş durumda.