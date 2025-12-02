OpenAI’dan dikkat çeken hamle: Thrive Holdings’e ortak oldu

Kategoriler
OpenAI, yatırımcısı Thrive Capital’in bağlı şirketinde pay alarak IT ve muhasebe sektörlerinde yapay zekâ destekli dönüşümün kapısını aralıyor.
OpenAI, teknoloji ve finans çevrelerinde epey konuşulan yeni bir adım attı. Şirket, kendi yatırımcılarından Thrive Capital’in bağlı kuruluşu Thrive Holdings’te kısmi ortaklık elde ettiğini duyurdu. Financial Times’a konuşan bir kaynağın anlattığına göre OpenAI, bu hisse için doğrudan ödeme yapmadı; ancak karşılığında Thrive Holdings’in portföyündeki şirketlere yapay zekâ modelleri, ürün ve hizmet desteği sunacak.
Kısacası, iki tarafın da birbirini beslediği, biraz da iç içe geçen bir iş birliği yapısı kurulmuş durumda.
Bu ortaklık, teknoloji ve yatırım sektöründe son dönemde sıkça görülen o “küçük ama güçlü şirketler arası döngüsel anlaşmalar” dizisine yeni bir örnek ekliyor. Anlaşmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise, OpenAI’ın gelecekte Thrive Holdings’in sağlayacağı getirilerden pay alma ihtimali. Yani iş sadece teknoloji entegrasyonu değil; uzun vadeli bir finansal ortaklık modeli de oluşturuluyor.
İki şirketin odak noktası özellikle IT hizmetleri ile muhasebe sektörü. Bu alanlarda iş yükü yüksek, süreçler kurallı ve hata payı düşük olduğu için, yapay zekâ desteğinin doğrudan fark yapabileceği düşünülüyor. OpenAI’ın modelleriyle amaçlanan; hız, doğruluk ve maliyet verimliliğini artırırken şirketlerin hizmet kalitesini yukarı çekmek.
Thrive Holdings ve Thrive Capital CEO’su Joshua Kushner, yapay zekânın önceki teknolojilerden farklı olarak sektörleri içeriden dönüştüreceğini söylüyor. Kushner’a göre uzman çalışanlar, AI’ı gündelik araçlardan biri olarak benimseyerek kendi alanlarının çalışma şeklini yeniden şekillendirecek.