Moldova dronu Rus büyükelçinin yoluna serdi! Protesto notasını böyle verdi

Avrupa ülkesi Moldova'da salı günü Rusya'dan fırlatıldığı ileri sürülen dronların ardından hareketlilik başladı. Moldova Dışişeri Bakanlığı meydana gelen dron ihlalleri sonrası Moldova Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırdı.

Yapılan açıklama kapsamında, "Bakanlık, Rusya’nın atadığı büyükelçiyi çağırarak, 6 Rus dronunun Moldova hava sahasını yasa dışı şekilde ihlal etmesi nedeniyle bir protesto notası iletti. Bu tür eylemler egemenliğimizi ciddi şekilde ihlal ediyor ve ulusal ile bölgesel güvenliği tehlikeye atıyor. Bu durumun tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ettik" ifadelerine yer verildi.

Moldova'nın hava sahasını ihlal eden sağlam haldeki dron, diplomatla yapılan görüşme esnasında bakanlık binasının önündeki merdivenlerde sergilendi.

"RUSYA'YI UYARACAĞIZ"

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popsoi dün yaptığı basın toplantısında, "Bu tür olaylar kabul edilemez. Moldova Cumhuriyeti, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı reddetmiş ve kararlılıkla reddetmeye devam edecektir. Zaten son derece karmaşık olan güvenlik ortamında, Rusya’yı bu tür davranışların kabul edilemez olduğu konusunda uyaracağız" ifadelerini kullandı.

EVİN ÇATISINA DÜŞMÜŞTÜ

Moldova Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik salı günü düzenlediği geniş çağlı saldırılar sırasında ülkenin hava sahasını 6 dronun ihlal ettiğini açıklamıştı. Dronlardan biri, Ukrayna sınırındaki Floresti şehrine bağlı Cuhureştii de Jos köyünde bir evin çatısına düşmüştü.