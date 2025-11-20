Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor

Almanya, Rusya'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) tacizlerine karşılık aldığı kararla dikkat çekti. Bakanlar Kurulu, yasa tasarısını kabul etti. Artık polis ya da ordu, vurma yetkisine sahip olacak.

Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor
20.11.2025
20.11.2025
Avrupa'nın başı Rus insansız hava araçlarıyla (İHA) belada. Almanya, bu İHA tacizlerinin önüne geçebilmek için son olarak 100 milyon euroluk "dron savar planı" hazırladı. Şimdi ise Bakanlar Kurulu yeni bir karar aldı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısının, Federal Meclis'te onaylanmasının ardından polis ve orduya şüpheli dron faaliyetlerine müdahale etme konusunda yeni yasal yetkiler verileceğini belirtti.

Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor

TACİZ İHA'LARI VURULACAK

Hava Güvenliği Yasası ile polis ve silahlı kuvvetler arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma için gerekli görülen yasal çerçeveyi oluşturduklarını aktaran Dobrindt, "Yasa, polisin şüpheli insansız hava araçlarına etkili bir şekilde müdahale edemediği durumlarda, Alman silahlı kuvvetlerinin idari yardım çerçevesinde insansız hava araçlarıyla mücadele etmesine, onları durdurmasına ve hatta vurmasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Dobrindt ayrıca, federal polis tarafından yönetilen yeni bir "dron savunma birimi" kurulacağını da dile getirdi.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması gerekiyor.

100 MİLYON EURO'LUK SAVUNMA PLANI

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında yasa dışı dron avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir dron savunma birimi kurulacak. Söz konusu polisler, yasadışı dron uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak. Dron savar merkezi polisleri, havalimanlarında, başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacak. Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de destek verecek.

Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor
