ABD basınının 'gizli barış planı' iddiasına Rusya'dan jet yalanlama

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için gizli bir plan üzerine çalıştığını iddia etti. Fakat Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığına yönelik iddialar hakkında konuşan Peskov, "Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska’da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor." dedi.

''POLONYA İLE İLİŞKİLER TAMAMEN BOZULDU''

Polonya ve Rusya arasındaki gerilime de değinen Kremlin Sözcüsü, Polonya’nın, Gdansk şehrinde ülkedeki son Rus Konsolosluğunu da kapatma kararı almasını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Polonya ile ilişkiler tamamen bozuldu ve bu gelişme de bozulmanın bir tezahürü. Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur."

Peskov, Polonya’nın, ülkede meydana gelen demir yolu sabotajından Rusya’yı sorumlu tutmasını da eleştirerek, "Herhangi bir sorunu yalnızca Rusya ile ilişkilendirme arzusuna nasıl tepki verebiliriz? Bu bir gerçek ve maalesef bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” diye konuştu.

ABD BASINININ 'GİZLİ BARIŞ PLANI' İDDİASI

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.