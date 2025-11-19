Ukrayna, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu: 4 ATACMS füzesi ateşlendi

Ukrayna, ABD füzeleriyle Rusya'nın Voronej şehrini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, sivil hedeflere füze saldırısı başlatılmaya çalışıldığını öne sürdü ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Düşman tarafından Voronezh kentine 4 adet ABD yapımı operasyonel-taktik füze ATACMS fırlatıldı. Rus S-400 karadan havaya sistemleri ve Pantsir uçaksavar füze sistemi tüm ATACMS füzelerini düşürdü. İmha edilen füzelerden düşen parçalar Voronezh Bölge Geropntoloji Merkezi ve bir yetimhanenin yanı sıra bir evin çatısına zarar verdi. Sivillerden herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.''

"Rus hava keşif sistemleri, ATACMS fırlatma sisteminin Harkov bölgesindeki yerini tespit etti. Voloska Balakleya yakınlarında 2 adet ABD yapımı MLRS fırlatıcısı tespit edildi. Bir Iskender-M sistemi, Ukrayna ordusunun füze mevzisine karşı bir saldırı başlattı ve bu saldırıda iki MLRS fırlatıcısı, mühimmat ve 10'a kadar asker etkisiz hale getirildi.''

Ukrayna, ABD'den söz konusu sistemleri 2023 yılında teslim almıştı.