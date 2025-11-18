Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete dair Rusya'dan açıklama geldi. Rus temsilcilerin Türkiye'ye gelmeyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Türkiye'de yapacağı görüşmelerin sonucunu bekleyeceklerini ifade etti.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz
Devlet Başkanı Volodimir , esir takasını görüşmek ve askıya alınan müzakereleri tekrardan canlandırmak için yarın 'ye geleceğini duyurdu. Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretini açıklamasının ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk olarak Ukrayna'nın, ile Rafale savaş uçakları anlaşması üzerine konuştu ve bu durumun savaşı kışkırttığını söyledi.

Fransa'nın, Ukrayna'ya gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı tedarik etmesini değerlendiren Peskov, "Fransa, Kiev yönetimini silahlandırmaya devam ediyor. Fransa bunu şimdi yapıyor ve yarın da yapmayı planlıyor. Maalesef Fransa, barışa katkıda bulunmuyor, savaşı kışkırtıyor." diye konuştu.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz

Peskov, Kiev'in Fransa'dan satın alacağı uçakların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini savundu.

''İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ BEKLEYECEĞİZ''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin " ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağı"na dair açıklamasına değinen Peskov, Ukrayna tarafından konuyla ilgili bilgi almadıklarını belirtti.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz

Peskov, "Görünüşe göre Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek temaslardan bahsediyordu. Bunlar Zelenskiy'nin Türk dostlarımızla temasları. Bu müzakerelere (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff da muhtemelen katılacak. Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor. Pozisyonumuz Washington'da, İstanbul'da ve Kiev'de iyi biliniyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz

Ukrayna tarafının yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladığı müzakerelere katılıp katılmayacakları sorulan Peskov, "Hayır, Rus temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Bu temaslar şimdilik Rusya'nın katılımı olmadan yürütülüyor. İstanbul'da hangi konuların ele alınacağına dair bilgi bekleyeceğiz." dedi.

PUTİN, ERDOĞAN VE TRUMP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk ve ABD tarafıyla bu konuda temaslarının planlanmadığını ancak buna açık olduğunu kaydetti.

ZELENSKİY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters da yarınki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katılacağını iddia etmişti.

