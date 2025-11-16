Rusya Alaska'da sunduğu şartların kabulünde ısrarcı! ABD'ye bir kez daha mesajını verdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Uşakov, Rusya'nın Alaska'da anlaşmaya varılan metin konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." şeklinde konuştu.

''BARIŞÇIL ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN İYİ BİR YOL''

Putin ile Trump'ın ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde zirve düzenlediklerini anımsatan Uşakov, "ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslar, Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürüyor. Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

''HER ŞEYİN TEMELİ ANCHORAGE ZİRVESİ''

ABD tarafından Alaska'daki anlaşmalardan vazgeçildiğine dair resmi kanallar üzerinden sinyal almadıklarını dile getiren Uşakov, şöyle devam etti:

"Çok sayıda açıklama yapıldı. Elbette bu açıklamalar durumun gidişatına, Avrupalılar ve Ukraynalılar ile yapılan görüşmelere göre yapılıyor. Çok sinyal var. Bazıları hoşumuza gidiyor, bazıları hoşumuza gitmiyor. Ancak her şeyin temeli Anchorage zirvesi. Burada sağlanan uzlaşılar Kiev'e iletildi. Ancak bunlar Kiev ve birçok Avrupa ülkesinin hoşuna gitmiyor. Yani bu uzlaşılar, barışçıl çözümün yerine savaşın devam etmesini isteyenlerin hoşuna gitmiyor."