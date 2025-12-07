Göztepe Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? 3 gol 2 kırmızı kart

Göztepe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1'lik skorla aldı.

Müsabakanın ilk yarısından gol sesi duyulmadı ve devreye 0-0 girildi.

Trabzonspor'da Ernest Muçi, 46. dakikada attığı golle takımını öne taşıdı.

Arnavut yıldız, 76. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 2-1'e yükseltti.

Trabzonspor, 78. dakikada Wagner Pina'nın kırmızı görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Göztepe, 85. dakikada Dennis'in golüyle umut buldu. Kalan dakikalarda gol sesi gelmedi.

Mücadelenin uzatma anlarında ise Göztepe'den Rhaldney kırmızı kart aldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 34 yaptı ve ikinci sıraya yerleşti. Ligde iç sahada ilk yenilgisini yaşayan Göztepe ise 26 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.