Trabzonspor'da Fatih Tekke'den çarpıcı detay: "Bugün kavga ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe galibiyetini değerlendirdi. Genç çalıştırıcı, takımı adına olumlu noktalara dikkat çekti ve farklı detayları paylaştı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den çarpıcı detay:
07.12.2025
07.12.2025
saat ikonu 23:06

, Trendyol 'in 15. haftasında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü , zorlu zafer sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den çarpıcı detay: "Bugün kavga ettik"

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN GÖZTEPE ANALİZİ

"Bana göre ilk yarı, Göztepe'nin 2 yıllık tüm oyun planını yok ettik diyebilirim. Ön tarafta üretmede sıkıntılar yaşadık ama belki de ilk defa Göztepe önde baskı yapamadı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. Bir tane geçiş yedik. İlk yarı hiç fırsat vermedik. İkinci yarının başında yine kontrol bizdeydi. Ancak baskı yedik. Sağdan soldan zaten uzun toplardan oynuyorlar. Bekimiz kırmızı kart gördü, başka bekimiz yok kenarda. Onuachu haftaya yok, Pina yok. Bu kadar eksiğe rağmen iyi olan bir maç oynadık. Bu çocukların hak ettiği... Son haftalarda bizim çocuklar heyecan yaşatıyor. Ozan, Serdar gayet iyi oynadı. Bu oyuncular... Muçi... Bu oyuncular moralle daha iyi olacak. Patlama yapacak oyuncularım var. Bunu hissettim, oyuncular da kendi aralarında konuşuyordu. Bugün kavga ettik, kavgadan kaçmadık. Haftaya rakibimizi analiz ederek mücadelemize devam edeceğiz. Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den çarpıcı detay: "Bugün kavga ettik"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA KARARI BELLİ OLDU MU?
Karadeniz devi, yıldız eldivenin bonservisini almaya karar verdi.
