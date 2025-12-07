Türkiye'nin YPG'ye verdiği süre doluyor! Şamil Tayyar kirli planı açıkladı: Neresi Vietnam olur görürler

Terörsüz Türkiye süreci içinde en son komisyon heyetinin İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin özet tutanağı okunurken Suriye'de halen harekete geçmeyen YPG gerçeğinin nasıl bir değişime uğrayacağı merak ediliyor.

YPG SURİYE ORDUSU İLE ÇATIŞMAYA DAHİ GİRİYOR

Suriye Ordusu ile terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin (SDG) 10 Mart Mutabakatı gereği, örgütün orduya entegre olması gerekiyor. Ancak YPG, şimdiye kadar konuyla ilgili bir adım atmadığı gibi zaman zaman orduyla çatışamaya dahi giriyor.

SURİYE HALKI YPG'YE KARŞI PROTESTOLAR DÜZENLEDİ

YPG'nin, ülkelerindeki varlığından rahatsız olan Suriyeliler de kısa süre önce terör örgütünü protesto etmek amacıyla, başkent Şam'da, Halep'in Münbiç ilçesinde ve Tel Abyad'da bir araya geldi.

Göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

PKK YANDAŞLARI: TÜRKİYE VİETNAM OLUR

Türkiye'deki kritik süreç devam ederken YPG'deki hareketsizlik, bazı PKK yandaşlarının Türkiye'ye tehditler savurmasına da neden oluyor. "Türkiye Vietnam olur." şeklinde küstah ifadeler kullanan bu gruplara karşı Gazeteci Şamil Tayyar'dan önemli bir yorum geldi.

"TÜRKİYE'NİN YPG'YE TANIDIĞI SÜRE AY SONUNDA DOLUYOR"

Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Türkiye ve Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması için YPG’ye tanıdığı süre ay sonunda doluyor." ifadelerini kullanarak PKK uzantısı örgütün adımlarını şöyle açıkladı:

"Vakit daraldıkça YPG, ABD ve İsrail arasında mekik dokuyor. Son olarak İsrail medyasından Jerusalem Post’a konuşan Mazlum Abdi, iki ülkeden açıkça yardım istiyor.

MAZLUM ABDİ: 100 BİN KİŞİLİK ORDUMUZ VAR, IŞID KOALİSYONUNA GİRMEK İSTİYORUZ

Bu arada aba altından sopa gösterircesine 100 bin kişilik ordularının olduğunu ve IŞİD koalisyonuna girmek istediğini söylüyor. Oysa ordu güçleri 20 bin civarında, yabancılar giderse 7 bin civarında kalıyor.

"YPG MUTABAKATA UYMAZSA UYDURURLAR"

Eş zamanlı dahili ve harici PKK yandaşları da Abdi’nin açıklamasına atıfla ‘Suriye Vietnam olur’ diyerek Türkiye’ye gözdağı veriyor. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve Fidan bakanımızın kamuoyuna taahhüdünde olduğu gibi YPG, 10 Mart Mutabakatı’na uymazsa uydururlar. Neresi Vietnam olur görürler."

