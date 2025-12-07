Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!

Göztepe-Trabzonspor maçının faturası Karadeniz devine kesildi. Bordo mavililerin yıldız isimleri Paul Onuachu ve Wagner Pina, Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!
07.12.2025
07.12.2025
saat ikonu 22:35

Trabzonspor Göztepe deplasmanında 2-1 kazanırken, Paul Onuachu ve Wagner Pina'dan ise kötü haber geldi. Zorlu maçta sarı kart gören Paul Onuachu ve kırmızı kart gören Wagner Pina, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş müsabakasında sahada olamayacak.

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!

TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kritik maça ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, 73. dakikada sarı kart gördü. Nijeryalı futbolcu bu kartla birlikte cezalı duruma düşerken, Onuachu'nun yanı sıra 79. dakikada Juan'a faul yapan Pina ise direkt kırmızı kart gördü! Süreçten hareketle iki futbolcu da cezalı listesine katılmış oldu. En nihayetinde ise Fatih Tekke, Beşiktaş maçının planını Paul Onuachu ve Wagner Pina olmadan kurgulamak zorunda kaldı.

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!

TRABZONSPOR YÜKSELİŞTE

Göztepe galibiyetiyle 34 puana ulaşan Trabzonspor, lig tablosunda Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE KARŞISINDAKİ GALİBİYET GOLLERİ KİMDEN GELDİ?
Ernest Muçi, attığı gollerle bordo mavililerin 2-1 kazanmasını sağladı.
