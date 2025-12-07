Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!

Trabzonspor Göztepe deplasmanında 2-1 kazanırken, Paul Onuachu ve Wagner Pina'dan ise kötü haber geldi. Zorlu maçta sarı kart gören Paul Onuachu ve kırmızı kart gören Wagner Pina, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş müsabakasında sahada olamayacak.

TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kritik maça ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, 73. dakikada sarı kart gördü. Nijeryalı futbolcu bu kartla birlikte cezalı duruma düşerken, Onuachu'nun yanı sıra 79. dakikada Juan'a faul yapan Pina ise direkt kırmızı kart gördü! Süreçten hareketle iki futbolcu da cezalı listesine katılmış oldu. En nihayetinde ise Fatih Tekke, Beşiktaş maçının planını Paul Onuachu ve Wagner Pina olmadan kurgulamak zorunda kaldı.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞTE

Göztepe galibiyetiyle 34 puana ulaşan Trabzonspor, lig tablosunda Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.