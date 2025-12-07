Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin Başakşehir beraberliği sonrasında camiaya Aykut Kocaman çağrısı yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Aykut Kocaman'ı pek çok sosyal medya ağında 'en çok konuşulanlar' listesine taşıdı.
Fenerbahçe'nin kritik puan kayıplarıyla birlikte yine Galatasaray'ın gerisinde kalmasına tepki gösteren sarı lacivertliler, Aykut Kocaman için Sadettin Saran'a çağrıda bulundu! Esasen ise pek çok Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Aykut Kocaman paylaşımı yaptı ve Süper Lig'i ancak böyle kazanabileceklerini ifade etti.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e puan kaybetmesi sonucunda TRT Spor'da süreci değerlendiren Kaya Çilingiroğlu, "Yapılması gereken tek şey var; Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi en iyi bilen teknik adamlar kim? İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Yarın biri ile anlaşır yola öyle devam ederim. Bundan kötü olmaz. İyi olacağı garanti." dedi.
Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 46 mücadelede yer alan Aykut Kocaman, maç başına 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.