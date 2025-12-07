Menü Kapat
12°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!

Fenerbahçe camiasında Aykut Kocaman ismi ön plana çıktı. Fenerbahçeli futbolseverler; kulüp efsanesi Aykut Kocaman'ı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında zirveye çıkardı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!
Burak Ayaydın
07.12.2025
07.12.2025
Fenerbahçe'nin Başakşehir beraberliği sonrasında camiaya Aykut Kocaman çağrısı yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Aykut Kocaman'ı pek çok sosyal medya ağında 'en çok konuşulanlar' listesine taşıdı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!

FENERBAHÇE'DE TARAFTARLARDAN AYKUT KOCAMAN ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin kritik puan kayıplarıyla birlikte yine Galatasaray'ın gerisinde kalmasına tepki gösteren sarı lacivertliler, Aykut Kocaman için Sadettin Saran'a çağrıda bulundu! Esasen ise pek çok Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Aykut Kocaman paylaşımı yaptı ve Süper Lig'i ancak böyle kazanabileceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NDAN DA AYKUT KOCAMAN ÇIKIŞI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e puan kaybetmesi sonucunda TRT 'da süreci değerlendiren Kaya Çilingiroğlu, "Yapılması gereken tek şey var; Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi en iyi bilen teknik adamlar kim? İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Yarın biri ile anlaşır yola öyle devam ederim. Bundan kötü olmaz. İyi olacağı garanti." dedi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri: Büyük tepki geldi!

AYKUT KOCAMAN'IN FENERBAHÇE'DEKİ SON SEZONU NASILDI?

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 46 mücadelede yer alan Aykut Kocaman, maç başına 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

AYKUT KOCAMAN EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?
Deneyimli teknik direktör, 2021 yılında Başakşehir'de görev almış ama beklentileri karşılayamamıştı.
