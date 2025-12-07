Menü Kapat
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da bugün erişim problemleri yaşanmaya başladı. Kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre platformda akış yenilenme ve yavaşlık gibi problemler meydana geldi. Yaşanan erişim problemlerinin ardından Twitter çöktü mü, neden yavaş, açılmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 18:33

ABD merkezli platformu 'da bugün saat 18.00'den itibaren bazı kullanıcılar erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar platformda gönderilerin fotoğraflarını ve videolarını görüntüleyemediklerini, yüklenmediğini ifade ediyor. Yaşanan erişim problemlerinin ardından Twitter çöktü mü, neden yavaş, açılmıyor soruları gündeme geldi.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 7 ARALIK?

tarafından aktarılan bilgilere göre Twitter'da sunucu bağlantılarında problem yaşanıyor. Hata yaşayan kullanıcıların yüzde 56'sı sunucuya bağlanamıyor.

Kullanıcıların yüzde 33'ünün platformun internet sitesinde, yüzde 11'inin ise yüklemelerde problem yaşadığı raporlandı.

Downdetector tarafından paylaşılan Twitter'ın 24 saatlik hata raporu şöyle:

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor

TWİTTER NEDEN YAVAŞ, AÇILMIYOR?

Twitter'da yaşanan erişim problemlerinin teknik bir arızdan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Twitter'a getirilmiş herhangi bir bulunmuyor.

Yaşanan teknik problemin Twitter yetkilileri tarafından kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor
