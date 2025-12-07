Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Aralık X'te çökme ve erişim sorunları yaşanıyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da bugün saat 18.00'den itibaren bazı kullanıcılar erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar platformda gönderilerin fotoğraflarını ve videolarını görüntüleyemediklerini, yüklenmediğini ifade ediyor. Yaşanan erişim problemlerinin ardından Twitter çöktü mü, neden yavaş, açılmıyor soruları gündeme geldi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 7 ARALIK?

Downdetector tarafından aktarılan bilgilere göre Twitter'da sunucu bağlantılarında problem yaşanıyor. Hata yaşayan kullanıcıların yüzde 56'sı sunucuya bağlanamıyor.

Kullanıcıların yüzde 33'ünün platformun internet sitesinde, yüzde 11'inin ise yüklemelerde problem yaşadığı raporlandı.

Downdetector tarafından paylaşılan Twitter'ın 24 saatlik hata raporu şöyle:

TWİTTER NEDEN YAVAŞ, AÇILMIYOR?

Twitter'da yaşanan erişim problemlerinin teknik bir arızdan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Twitter'a getirilmiş herhangi bir erişim problemi bulunmuyor.

Yaşanan teknik problemin Twitter yetkilileri tarafından kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.