F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirdi.

Yarışı 3. sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu. Sezonun ikinci yarısında büyük bir geri dönüş gerçekleştiren Red Bull pilotu son şampiyon Max Verstappen ise sezonu 2. sırada tamamladı.

Sezonun sona ermesinin ardından F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

F1 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR 2025?

F1 Dünya Şampiyonası'nda piltolara doğrudan verilen resmi bir para ödülü bulunmuyor. Ödül sistemi takımlara yönelik işliyor. Sezon sonunda oluştuurlan ödül havuzundaki para, takımların sıralamasına göçre dağıtılıyor. Şampiyon olan takım en yüksek payı alırken, ilk 10'daki tüm takımlar bu havuzdan belirli bir miktar kazanıyor.

The Independent'ın 2024 yılı verilerine göre hazırladığı habere göre 1. olan takım McLaren, 140 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu. İkinci sırada yer alan Mercedes 131 milyon dolar, 3 sırada bulunan Red Bull ise 122 milyon dolar kazandı.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımların kazandığı tahmini paralar ise şöyle: