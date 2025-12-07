Menü Kapat
12°
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu. Şampiyonanın sona ermesinin ardından sporseverler tarafından F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor, kaç para alıyor soruları gündeme geldi. Lando Norris'in ne kadar kazandığı merak ediliyor.

F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu
() 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti 'de bulunan Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirdi.

Yarışı 3. sırada tamamlayan McLaren pilotu , F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu. Sezonun ikinci yarısında büyük bir geri dönüş gerçekleştiren Red Bull pilotu son şampiyon ise sezonu 2. sırada tamamladı.

Sezonun sona ermesinin ardından F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu

F1 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR 2025?

F1 Dünya Şampiyonası'nda piltolara doğrudan verilen resmi bir para ödülü bulunmuyor. Ödül sistemi takımlara yönelik işliyor. Sezon sonunda oluştuurlan ödül havuzundaki para, takımların sıralamasına göçre dağıtılıyor. Şampiyon olan takım en yüksek payı alırken, ilk 10'daki tüm takımlar bu havuzdan belirli bir miktar kazanıyor.

F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu

The Independent'ın 2024 yılı verilerine göre hazırladığı habere göre 1. olan takım McLaren, 140 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu. İkinci sırada yer alan Mercedes 131 milyon dolar, 3 sırada bulunan Red Bull ise 122 milyon dolar kazandı.

F1 şampiyonu ne kadar kazanıyor 2025? Lando Norris F1 2025 Dünya Şampiyonu oldu

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımların kazandığı tahmini paralar ise şöyle:

  1. McLaren - 140 milyon dolar
  2. Mercedes - 131 milyon dolar
  3. Red Bull - 122 milyon dolar
  4. Ferrari - 113 milyon dolar
  5. Williams - 104 milyon dolar
  6. RB - 95 milyon dolar
  7. Aston Martin F1 - 87 milyon dolar
  8. Haas - 78 milyon dolar
  9. Kick Sauber - 69 milyon dolar
  10. Alpine F1 - 60 milyon dolar
