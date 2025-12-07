Menü Kapat
Gündem
Editor
 Banu İriç

İSKİ'den çevre düşmanı hareket! Atık suyu denize boşalttılar

İSKİ’nin Karaburun Tesisi'nde atık suyun denize verildiği ortaya çıktı. Suyun kirlendiği görüntüleri vatandaşlar kayıt altına aldı.

07.12.2025
07.12.2025
07.12.2025 18:47

Arnavutköy ’da ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verilmesi hayrete düşürdü.

ÇEVRE SKANDALI GÖRÜNTÜLENDİ

Arnavutköy Karaburun’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı, yeni bir videoyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde, tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü.

PLAJ KULLANILAMAZ HALDE

Videoyu kayda alan vatandaş, sabah saat 07.12’de çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı: "Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ’nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin ‘arıttım’ dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı." Görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluşturduğu görüldü. Mahalle sakinleri, İSKİ’nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirttiler. Vatandaşlar, söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ’nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade ettiler

İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! Yağmurların İstanbul barajlarına faydası oldu mu, su seviyesi yükseldi mi?
ETİKETLER
#iski
#deniz kirliliği
#karaburun
#insan sağlığı
#Çevre Skandali
#Atık Su
#Arıtma Tesisi
#Gündem
