SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! Yağmurların İstanbul barajlarına faydası oldu mu, su seviyesi yükseldi mi?

Aralık 01, 2025 09:53
1
1 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ 1 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Megakentte barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, milyonlar yağacak yağmurları heyecanla beklemeye başlamıştı. Meteorolojinin de belirttiği üzere yağmurlar hafta sonu itibariyle başlarken gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Peki, yağmurların İstanbul barajlarına faydası oldu mu, su seviyesi yükseldi mi? İşte cevabı…

2

İstanbul baraj doluluk oranları kritik seviyelere doğru geriledi. Kentte planlı su kesintileri için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak meteoroloji uzmanları şehre en büyük yağışın kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleştiğini belirtmişti. Beklendiği gibi de oldu. Kasım ayının son günleri ve aralık ayının ilk günü İstanbul’un birçok bölgesinde birden yağış başladı. Hal böyle olunca da ilk akla gelen İstanbul baraj doluluk oranları oldu…

3

1 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 18,27’e geriledi.

4

1 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli: 15,13
  • Darlık: 27,99
  • Elmalı: 49,32
  • Terkos: 20,59
  • Alibey: 11,04
  • Büyükçekmece: 19,88
  • Sazlıdere: 17,98
  • Istrancalar: 26,16
  • Kazandere: 2,79
  • Pabuçdere: 2,88

5

1 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ tarafından paylaşılan günlük baraj doluluk oranlarına bakılarak geçmiş yıllarda aynı tarihlerdeki baraj doluluk oranlarını görmek mümkün. 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle geçmişe doğru bakıldığında özellikle son yıllarda kentin barajlarındaki su seviyesinin hızlı bir düşüş gösterdiği görülüyor.

6

Farklı yıllarda 1 Aralık tarihinde İstanbul barajlarındaki su seviyesine bakıldığında ise en yüksek su seviyesinin yüzde 64,08 ile 2015 yılında, en düşük seviyesinin ise yüzde 18,38 ile 2025 yılında ulaşıldığı ortaya çıkıyor. İşte 1 Aralık 2025 baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırması…

7

  • 2015: 64,08
  • 2016: 36,37
  • 2017: 54,62
  • 2018: 55,06
  • 2019: 35,74
  • 2020: 24,76
  • 2021: 41,19
  • 2022: 34,43
  • 2023: 31,03
  • 2024:28,24
  • 2025:18,38

