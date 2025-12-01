İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! Yağmurların İstanbul barajlarına faydası oldu mu, su seviyesi yükseldi mi?

İstanbul baraj doluluk oranları kritik seviyelere doğru geriledi. Kentte planlı su kesintileri için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak meteoroloji uzmanları şehre en büyük yağışın kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleştiğini belirtmişti. Beklendiği gibi de oldu. Kasım ayının son günleri ve aralık ayının ilk günü İstanbul’un birçok bölgesinde birden yağış başladı. Hal böyle olunca da ilk akla gelen İstanbul baraj doluluk oranları oldu…