Fuhuş operasyonunda ekipler bile şaşkına döndü! O anlar kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, SPA ve masaj salonlarının denetimi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Denetimler kapsamında; bir iş yeri içerisindeki gizli bölmede çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

BİNLERCE TL'YE EL KONULDU

Gözaltına alınan şahıslara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 256 bin 700 TL ele geçirildi.

İŞ YERİ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

İş yeri sahibi A.K. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.