Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa'nın Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.