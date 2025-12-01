Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

YARALILAR VAR

Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), Kader Ümür E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.