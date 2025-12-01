30 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar, Teşkilat, İsviçre Türkiye basketbol maçı…Dün en çok ne izlendi?

30 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Dün televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli dizilerin yanı sıra yarışma programları ve milli basketbol heyecanı yaşandı. Dün Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar ve Teşkilat dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşurken, galibiyetle sonuçlanan İsviçre Türkiye basketbol maçı ekranlardaki heyecan dozunu yükseltti. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…