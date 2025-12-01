30 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar, Teşkilat, İsviçre Türkiye basketbol maçı…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
30 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Dün televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli dizilerin yanı sıra yarışma programları ve milli basketbol heyecanı yaşandı. Dün Çarpıntı, Bereketli Topraklar, Sahtekarlar ve Teşkilat dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşurken, galibiyetle sonuçlanan İsviçre Türkiye basketbol maçı ekranlardaki heyecan dozunu yükseltti. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
30 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Ancak TRT1’de Teşkilat dizisinden hemen önce Türkiye İsviçre basketbol maçı milyonları ekran başına topladı. Devasa bütçelerle hazırlanan dizilerin ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceğini belirleyen en büyük unsurlardan olan reyting sonuçları ise günün ilk saatleri itibariyle beklenmeye başlandı…
Dün akşam Star TV’de Çarpıntı dizisi 12. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 8. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 159. Bölümüyle ekranlara gelirken Show TV’de Bereketli Topraklar dizisi final bölümüyle son kez seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Cengiz Han Destanı isimli yabancı sinema filmi yayınlanırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de ise MasterChef Türkiye ile yarışma heyecanı yaşandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 30 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.