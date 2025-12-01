İstanbul'da sağanak trafiği! Araçlar dur kalk ilerliyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan sağanak vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Güne sağanak yağışla uyanan İstanbulluların trafik çilesi başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI



Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR İLERLİYEMİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Küçükçekmece'ye kadar çift yönlü olarak trafik yoğun seyrediyor. Özellikle Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar kesimlerinde yoğunluk gözlenirken, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar da trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Tüyap arasında, Edirne istikametinde trafik ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'na bağlanmak isteyen sürücüler Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde yoğunluğa neden oluyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde, Ankara istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

O3 Otoyolu ve Otogar Hal Yolu gibi bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM'DE TRAFİK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KADAR DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kent genelinde sürücüler, sağanak ve trafiğin etkisiyle güçlükle ilerliyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.