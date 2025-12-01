Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurdun büyük bir kısmında sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetleneceği bildirilirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. İşte 1 Aralık Pazartesi il il bölge bölge hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
01.12.2025
07:44
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun neredeyse tamamında , karla karışık yağmur ve görülecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak etkili olurken, yağışlar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar gün içinde oldukça şiddetlenecek. Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

İŞTE 1 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Niğde hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis, kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Kar yağışı, sağanak, buz gibi hava: Hepsi bir anda bastıracak

