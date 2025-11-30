Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar düşecek, lapa lapa yağacak

Kasım ayı bugün itibarıyla bitti, kış ayı tam anlamıyla geldi. Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'nin birçok ilinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde, 1 Aralık (yarın) birçok doğu ilinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bolu'da bugün etkisini arttıran kar yağışının ardından 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu da araştırılmaya başlandı. İstanbul'un kapısına kadar gelen kar yağışı için kötü haberi Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECİKECEK

İstanbul ve çevre şehirler için 20 Aralık sonrasında kar ihtimali görünse de beklentiler ileri bir tarihe kaldı.

ARALIK AYI ILIMAN GEÇECEK

Prof. Dr. Şen, bu duruma dikkat çekerek, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçlendiğini söyledi. Ocak ayının ikinci yarısında kutuplardan gelen soğuk hava ile kar ihtimalinin arttığını belirten Şen, aralık ayının daha ılıman geçeceğini ve bu süreçte kar yağışının beklenmediğinin altını çizdi.