13°
Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe yaptığı değerlendirmelerde yarından itibaren birçok ilde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kış severlerin büyük bir hasretle beklediği kar yağışı için kötü haber Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışının haftalar sonraya kaldığını bildirdi. İşte detaylar...

Kasım ayı bugün itibarıyla bitti, kış ayı tam anlamıyla geldi. Aralık ayının gelmesiyle Türkiye'nin birçok ilinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde, 1 Aralık (yarın) birçok doğu ilinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar düşecek, lapa lapa yağacak

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bolu'da bugün etkisini arttıran kar yağışının ardından 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu da araştırılmaya başlandı. İstanbul'un kapısına kadar gelen kar yağışı için kötü haberi Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar düşecek, lapa lapa yağacak

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECİKECEK

İstanbul ve çevre şehirler için 20 Aralık sonrasında kar ihtimali görünse de beklentiler ileri bir tarihe kaldı.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar düşecek, lapa lapa yağacak

ARALIK AYI ILIMAN GEÇECEK

Prof. Dr. Şen, bu duruma dikkat çekerek, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçlendiğini söyledi. Ocak ayının ikinci yarısında kutuplardan gelen soğuk hava ile kar ihtimalinin arttığını belirten Şen, aralık ayının daha ılıman geçeceğini ve bu süreçte kar yağışının beklenmediğinin altını çizdi.

