Türk genci Efe Saravoğlu'nun Arjantin'de tüyler ürperten ölümü! Vahşette 'Örümcek Adam' detayı

Günlerdir kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Türk genci Efe Saravoğlu'ndan korkunç haber geldi. Saravoğlu’nun cansız bedeni Arjantin’de yol kenarında bulundu. Yüzünde Örümcek Adam maskesi olduğu için tanınmaz halde olduğu belirtilen gencin ölümü tüyler ürpertti.

CESEDİN YANINDA KİMLİK VE BELGELER BULUNDU

Arjantin’in Cañuelas bölgesinde 24 yaşındaki Türk vatandaşı Efe Saravoğlu’na ait olduğu düşülen bir ceset yol kenarında bulundu. Cesdin yanındaki kimlik ve belgerler sayesinde cesedin Saravoğlu'na ait olduğu belirlendi.

YÜZÜNDE ÖRÜMCEK ADAM MASKESİ

Cañuelas 1. Polis Karakolu yetkililerinin 3 numaralı yolun kenarında yüzüstü yatan cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. Ceset üzerinde siyah sweatshirt, mavi kot pantolon, spor ayakkabı ve kırmızı bir Örümcek Adam maskesi olduğu öğrenildi.

EN SON ARKADAŞININ ARABASINA BİNMİŞ

Cesette, yüz bölgesinin örümcek maskesi nedeniyle tanınmaz halde olduğu bildirildi. Saravoğlu’nun Arjantin’de geçici ikametgahı olduğu belirlendi. Soruşturma raporuna göre, Efe Saravoğlu’nun cep telefonu Buenos Aires’te en son 27 Ekim’de sinyal verdi. Aynı gün, Türk vatandaşı T.K. adlı bir arkadaşının Palermo bölgesinden Saravoğlu’nu bir araç ile aldığı belirtildi. T.K.’nın, 7 Kasım’da ülkeyi terk ederek Fas’a uçtuğu ortaya çıktı.

BIÇAKLANARAK KATLEDİLMİŞ

Ceset üzerinde yapılan ön incelemede, karın bölgesinde kesici veya delici bir aletle açılmış bir yara tespit edildi.