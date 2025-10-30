Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

2000 yıl önceki cinayetin gizemi yeni çözüldü! Genç kızın ölümünde 'korkunç' detay

İngiltere'de belgesel çekimleri sırasında, Demir Çağı'ndan kalma Durotriges kabilesi mezarlığında yapılan kazıda tüyler ürpertici bir iskelet keşfedildi. Arkeologlar genç kıza ait olduğu belirlenen cesedin yüzüstü gömülme şekli nedeniyle korkunç bir detayı ortaya çıkardı.

Murat Makas
30.10.2025
30.10.2025
Arkeologlar, 'nin Dorset bölgesindeki bir Demir Çağı yerleşiminde, 2000 yıl önce yüzüstü gömülmüş genç bir kızın "cinayet gizemini" aydınlatıyor. Söz konusu keşif, Channel 4 televizyon kanalının Britanya geçmişindeki sırları ortaya çıkaran yeni bir belgesel serisinin çekimleri sırasında yapıldı.

"Hidden Wonders" adlı programın ilk bölümünü çekerken, TV sunucusu Sandi Toksvig ve Bournemouth Üniversitesi'nden arkeolog Miles Russell, Romalılardan önce kırsal Dorset'te yaşayan Durotriges kabilesine ait evleri ve bir mezarlığı keşfetti.

alanının bir bölümünde, araştırmacılar çukura yüzüstü gömülmüş genç bir kıza ait iskelet buldu. İleri analizler, kızın ölümünden önce kolları ve üst gövdesinde şiddet eylemlerinden kaynaklanabilecek hasarlar olduğunu ortaya çıkardı.

"KURBAN EDİLMİŞ OLABİLİR" İDDİASI

O dönemde ölüyü yüzüstü gömmenin yaygın bir uygulama olmaması ve cesedin mezara özenle yerleştirilmiş olması, araştırmacıları tüyler ürpertici bir sonuca yöneltti: Uzmanlar, genç kızın bir "insan kurban etme ayini" kapsamında öldürüldüğünden şüpheleniyor.

Arkeolog Dr. Russell, ekibin insan kurbanı olabileceği ihtimali karşısında "özellikle şoke olduğunu" söyledi. Sunucu Sandi Toksvig ise yaptığı açıklamada, kalıntıları "çok dikkatli" bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

KABİLEYİ YÖNETENLER KADINLARDI: MATRİARKAL TOPLUM

Kazı alanından elde edilen kanıtlar kabilenin yaşam tarzına da ışık tutuyor. DNA analizleri, Demir Çağı Durotriges kabilesinin matriarkal (anaerkil) bir toplum olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, kabilede kadınların toprağa sahip olduğunu ve erkeklerin Britanya ve kuzeybatı Avrupa'daki çeşitli yerlerden geldiğini düşünüyor. DNA kanıtları, kabile soyunun tek bir kadına kadar izini sürmeyi dahi mümkün kıldı.

Dr. Russell, elde edilen bulguların Batı Avrupa tarih öncesi döneminde ilk kez matrilineal (anne soyu merkezli) toplulukların kanıtlarını belgelediğini belirtti. O dönemdeki toplulukların ailelerin anneleri etrafında şekillendiği ve erkeklerin kadınlarla yaşamak üzere davet edildiği de vurgulandı.

