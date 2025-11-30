Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Arabanızın ikinci el değerini aşırı düşüren 5 kritik hata! Alıcıların fiyat kırmak için kullandığı 1 numaralı koz

Arabanızı ileride satmayı düşünüyorsanız ve yüzbinlerce lira zarar etmek istemiyorsanız bazı kriterlere dikkat etmek zorundasınız. Aracın değerini yerle bir eden düşmanları ve galericilerin söylemediği "anında değer artırma" taktiklerini sıraladık.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.11.2025
15:46
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
15:46

Yanlış yapılan veya atlanan bakımlar, aracınızın ikinci el piyasasındaki değerini önemli ölçüde düşürebilir. Uzmanlara göre, basit gibi görünen hatalar bile otomobilinizi satacağınız zaman piyasa değerini yüzde 40'a kadar azaltabilir. İşte asla yapmamanız gereken uygulamalar!

Universal Technical Institute'e göre, bir otomobil 30 bin ila 40 bin parçadan oluşuyor. Şasi ve gövde gibi parçaların bir kısmı uzun ömürlü dayanıklılık için tasarlanmış olsa da, diğer parçaların çoğu zamanla değiştirilmesi veya onarılması gereken bileşenler oluyor. Sorunlar zamanında çözülmediğinde ise aracın ikinci el değeri düşüyor.

Arabanızın ikinci el değerini aşırı düşüren 5 kritik hata! Alıcıların fiyat kırmak için kullandığı 1 numaralı koz

ARABANIN İKİNCİ EL SATIŞ DEĞERİNİ DÜŞÜREN YAYGIN HATALAR

Otomobilin ikinci el satış değerine zarar veren en yaygın bakım hataları, sıvı değişimlerinin atlanması, uyarı ışıklarının göz ardı edilmesi, küçük sorunların çözülmemesi, kayıt tutulmaması ve ucuz ya da yanlış yedek parça kullanılması olarak sıralanıyor.

Sürtünmeyi, ısıyı ve genel aşınmayı azaltmak için araçlar motor yağı, fren, diferansiyel, direksiyon ve şanzıman sıvıları gibi bileşenlere bağımlı. Bunların zamanında değiştirilmemesi performansa zarar veriyor.

Uyarı ışıkları ihmal edildiğinde, aracınızı satın alacak kişiye, sorun olduğunda gerekli bakımın yapılmadığı sinyalini verebilir. Bu da ikinci el değerini düşüren en büyük etkenler arasında bulunuyor.

Arabanızın ikinci el değerini aşırı düşüren 5 kritik hata! Alıcıların fiyat kırmak için kullandığı 1 numaralı koz

Ek olarak küçük sorunlar başlangıçta çözülmezse zamanla büyüyebilir. Dökülen kahve lekeleri, çizikler, göçükler, çatlak ön camlar veya eksik trim parçaları fark etmeksizin, tüm görsel kusurlar araca yeterince önem verilmediği algısını oluşturur.

Bakım ve servis kayıtlarının tutulmaması da aracın ikinci el değerini yüzde 40'a kadar düşürebilir. En iyi bakımı yapmış olsanız bile, kanıtlayamazsanız beklediğiniz etkiyi göremeyebilirsiniz.

Arabanızın ikinci el değerini aşırı düşüren 5 kritik hata! Alıcıların fiyat kırmak için kullandığı 1 numaralı koz

OTOMOBİLİNİZİN İKİNCİ EL DEĞERİNİ NASIL ARTIRABİLİRSİNİZ?

Satışa hazırlanırken, aracın yeniden satış değerini artırmanın birkaç kolay yolu mevcut.

İlk olarak aracınızın içini ve dışını profesyonelce temizleyin. Yeni bir lastik seti, alıcıya aracın yolda güvenli ve kullanıma hazır olduğu sinyalini verir ve ek yatırım gerektirmediğini gösterir.

Küçük göçükleri düzeltmek, farları cilalamak ve yıpranmış trim parçalarını değiştirmek, olumlu bir izlenim bırakmak için kritik öneme sahiptir. Bu yöntemleri uygulayarak arabanızı değerini düşürmeden satabilirsiniz.

