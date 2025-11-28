Menü Kapat
18°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Toyota'nın yeni süper otomobil GR GT, tanıtım videosu ile gösterildi

Toyota, 5 Aralık tarihinde Lexus LFA'nın manevi halefi olan V8 motorlu yeni süper otomobili: GR GT modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Aracın tasarımını net bir şekilde gösteren video paylaşıldı.

Murat Makas
28.11.2025
15:35
28.11.2025
15:35

Gazoo Racing, 5 Aralık'ta ilk modern süper otomobili "GR GT" modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şayet 1960'ların efsanesi 2000GT modelini de hesaba katarsak, tanıtılacak araç markanın tarihindeki ikinci süper spor model ünvanını taşıyacak.

Carscoops'un haberine göre, Lexus LFA modelinin manevi mirasçısı olarak konumlandırılan V8 motorlu amiral gemisi, Japon televizyonlarında yayınlanan kısa bir fragmanla kendini gösterdi. Yayınlanan görüntüler, yeni modeli hem LFA hem de orijinal 2000GT ile aynı soydan gelen bir parça olarak resmediyor.

Toyota'nın yeni süper otomobil GR GT, tanıtım videosu ile gösterildi

TOYOTA YENİ SÜPER OTOMOBİLİ: GR GR

Lexus tarafından Instagram üzerinden paylaşılan son tanıtım görselleri, aracın tasarımına dair daha net ipuçları sunuyor. Daha önce sızan casus fotoğraflarla örtüşen tasarımda, plakanın üzerinde yazan "GR GT" ibaresi, hız canavarının ismini doğruluyor.

İsimlendirmenin 2022 yılında sergilenen GR GT3 konseptinden türetildiği düşünülüyor. Ancak yeni araç, konseptin yollara daha uygun, modernize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota'nın yeni süper otomobil GR GT, tanıtım videosu ile gösterildi

Video henüz Toyota GR'ın resmi kanallarında yayınlanmadı. Şimdilik sadece yerel televizyonlarda gösterilen klipte, yeni süper otomobil ve LFA, bir oval pistte 2000GT'yi geçerken görülüyor. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmasa da 100 bin doların (yaklaşık 4 milyon 250 bin TL) üzerinde bir etiketle müşterilere sunulacağı öngörülüyor.

ETİKETLER
#toyota
#Gr Gt
#Süper Spor Otomobil
#Lexus Lfa
#2000gt
#Yeni Araç Tanıtımı
#Otomobil
