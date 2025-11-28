Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir

ABD basınından The Washington Post, ABD'nin Venezuela'ya yönelik herhangi bir müdahale durumunda Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye sığınabileceğini öne sürdü.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir
Haber Merkezi
28.11.2025
28.11.2025
ve arasındaki gerilim her geçen gün artarken ABD basınından bir haber dikkat çekti. The Washington Post, ile Venezuela arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, Venezuela Devlet Başkanı 'nun, Türkiye'yi 'güvenli bir liman' olarak görebileceğini yazdı.

Türkiye’nin Maduro’ya sığınma veya siyasi iltica imkânı sağlaması halinde, ABD’nin iade taleplerine karşı daha sağlam garanti talepleri olabileceği öne sürülüyor.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir

'UYGUN VE KABUL EDİLEBİLİR' SIĞINMA YERİ

ABD'nin, Venezuela üzerindeki baskısı artarken rejim değişikliği iddiaları da yeniden gündeme geldi. Bazı diplomat ve uzmanlar, Türkiye'nin, Venezuela lideri Maduro için 'uygun ve kabul edilebilir' sığınma yeri olabileceğini belirtti. Fakat konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yok.

Bazı analistler, alternatif iltica noktası olarak Rusya, İran ya da Küba gibi ülkeleri öne sürüyor. Ancak bu ülkelerin garantilerinin zayıf olduğu, siyasi maliyetinin yüksek olabileceği vurgulanıyor.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD basınından dikkat çeken iddia: Venezuela lideri Maduro Türkiye'ye sığınabilir

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

