TGRT Haber
Canlı Yayın
15°
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül konuldu

ABD, uyuşturucu kaçakçılığını gerekçe göstererek baskı altına almaya çalıştığı Venezula hakkında ses getirecek bir karar aldı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, terör örgütü lideri ilan edilirken başına da 50 milyon dolar ödül konuldu.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül konuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
00:59
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
01:09

ile arasında bir süredir devam eden gerilim, askeri anlamda da hareketliliği beraberinde getirirken çok farklı bir gelişme yaşandı.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı 'yu, Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) Örgütü lideri olduğu iddiasıyla terörist ilan etti. Örgüt adı, ülkenin terör örgütleri listesine de eklenirken Maduro için bir karar daha alındı.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül konuldu

HÜKÜM GİYMESİNİ SAĞLAYACAK BİLGİYE ÖDÜL

24 Kasım 2025 itibarıyla Maduro'nun terör örgütü ilan edildiği ABD'de resmiyet kazanırken tutuklanması ve hüküm giymesini sağlayacak bilgi için de 50 milyon dolar ödül konuldu.

VENEZUELA'DAN TEPKİ

Gelişme üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Cartel de los Soles adlı örgütü reddettiklerini hatırlattı. ABD'nin bu kararının iftira ve yalana dayandığına işaret edilen açıklamada asıl niyetin işgal olduğu belirtildi.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül konuldu

ABD'nin politikasının Amerikan halkı tarafından bile kabul edilmediği belirtilen bakanlık açıklamasında bu son girişimin de başarısız olacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül konuldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

TGRT Haber
